BAC Estilo Moda abre paso a su décima edición junto a invitados especiales

Revista ESTILO presentó en Plaza Sol de Mall Multiplaza la décima edición de BAC Estilo Moda, que se realizará el 17 y 18 de septiembre en Invernaderos del Trigo

  • 28 de agosto de 2025 a las 19:01
1 de 16

Ariel Flores, Miguel Chong, Blanca Bendeck, Tirso Rubio y Lawin Paz.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
2 de 16

Tirso Rubio, Ana Boquín, Sandra Noguera, Denisse Cruz y Ludwig Frech.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
3 de 16

Derek Kattán, María José Alvarado, Crista Cardona y Gustavo Leone.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
4 de 16

Renata Espinal, Enrique Oyuela, Sofía Clare e Isabella Arévalo.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
5 de 16

Andrea Mata, Dayana Aguilar, Andrés García, Diana Moncada y Georgina Cano.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
6 de 16

Ámbar Vásquez, Luis Murillo, Angélica Garay, Isabella Rivas y Ariel Castro.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
7 de 16

Ariel Flores, Pamela Cruz, Miguel Chong, Valeria Ríos, Blanca Bendeck, Tirso Rubio, Alejandra Chang y Lawin Paz.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
8 de 16

Andrea Alvarenga, Paola Chinchilla y Celeste Piura.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
9 de 16

Alejandra Chang y Loren Mercadal.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
10 de 16

Ariel Castro y Andrea Reyes.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
11 de 16

Isabella Rivas y Angélica Garay.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
12 de 16

Rosangélica Castillo y Paola Perdomo.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
13 de 16

Rebeca Chacón y Marcia Vásquez.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
14 de 16

Yoyo Barrientos, Gabby Zelaya, Evelyn Madrid y Sandra Noguera.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
15 de 16

Roberto Ramírez y JC Salazar.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
16 de 16

El equipo de diseñadores de esta décima edición de BAC Estilo Moda.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
