  1. Inicio
  2. · Entretenimiento
  3. · Sociales

BAC Estilo Moda 2025: Riesgo, elegancia y ballet clásico sobre la pasarela

Mientras el blanco reinó como favorito, el feminismo atemporal, la audacia en el movimiento y la excentricidad de contrastes conjugaron un idóneo equilibrio

  • 19 de septiembre de 2025 a las 01:35
BAC Estilo Moda 2025: Riesgo, elegancia y ballet clásico sobre la pasarela

Yoyo Barrientos sirvió excelencia y referencia sobre una pasarela en la que también brilló el concepto de la novata Andrea Zúñiga.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- Con un blanco impoluto como telón de fondo, la sofisticación elevada a su nivel más selecto y el pulso de la elegancia en marcados pasos sobre la pasarela, BAC Estilo Moda 2025 sirvió aciertos, tendencias y riesgos.

Feminidad y estética coquette: los mejores looks que dejó BAC Estilo Moda 2025

En su día uno, el line-up del evento insigne de Revista Estilo mostró la propuesta de nombres que son ya sinónimo de diseño hondureño.

Roberto Ramírez sirvió espirales, redes y movimiento; Luz Ernestina Mejía dio continuidad a su estilismo en chic femenino; Giselle Matamala aportó excentricidad en estampados y cortes asimétricos; mientras que Yoyo Barrientos cerró en híbrido entre satinados, texturas y exquisito clásico.

BAC Estilo Moda reunió a referentes consagrados de la moda nacional y a nuevos rostros de la industria.

BAC Estilo Moda reunió a referentes consagrados de la moda nacional y a nuevos rostros de la industria.

 (Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.)

El concepto Primavera-Verano 2026 dominó el despliegue de experiencia que también abrió paso a creadores emergentes.

Julieth Ortega encapsuló la sobriedad y la sensualidad atemporal; Allison Díaz se apoderó de la estética coquette; Jocelyne Zelaya desfiló frescura en color y movimiento; Bastián Vásquez rindió tributo al “oficinismo” vanguardista y el sello RCK diversificó escotes, transparencias y glamour moderno.

BAC Estilo Moda 2025: diseño hondureño en su décima edición

Pero el feminismo clásico, la elegancia estructurada y el homenaje al ballet romántico fueron llevados a escena por Andrea Zúñiga, quien hizo de su colección un “Lago de los cisnes” sobre la pasarela del evento que este 2025 celebra diez años de ser vitrina para la moda hondureña.

Otros detalles

El desfile de modas más influyente de Honduras tuvo lugar este 2025 en Invernaderos del Trigo los días 17 y 18 de septiembre.

El concepto Primavera-Verano 2026 dominó el despliegue de experiencia que también abrió paso a creadores emergentes.

El concepto Primavera-Verano 2026 dominó el despliegue de experiencia que también abrió paso a creadores emergentes.

(Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.)

Desde Nissan, Multiplaza y Unitec, hasta Flor de Caña, Kiko Milano, Ron Zacapa y Espresso Americano, las marcas aliadas lo hicieron posible.

BAC Estilo Moda abre paso a su décima edición junto a invitados especiales

Las creaciones emergentes de esta y ediciones anteriores son producto de la alianza entre Revista Estilo y Unitec.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Melissa López
Melissa López
Coeditora de la sección Vida

Licenciada en Periodismo por la UNAH. Redactora y editora de contenido utilitario, cultural, social, tecnológico y de entretenimiento para impreso, digital y multimedia. Más de seis años de experiencia en coberturas nacionales e internacionales.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias