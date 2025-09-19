BAC Estilo Moda 2025: Riesgo, elegancia y ballet clásico sobre la pasarela

Tegucigalpa, Honduras.- Con un blanco impoluto como telón de fondo, la sofisticación elevada a su nivel más selecto y el pulso de la elegancia en marcados pasos sobre la pasarela, BAC Estilo Moda 2025 sirvió aciertos, tendencias y riesgos.

En su día uno, el line-up del evento insigne de Revista Estilo mostró la propuesta de nombres que son ya sinónimo de diseño hondureño. Roberto Ramírez sirvió espirales, redes y movimiento; Luz Ernestina Mejía dio continuidad a su estilismo en chic femenino; Giselle Matamala aportó excentricidad en estampados y cortes asimétricos; mientras que Yoyo Barrientos cerró en híbrido entre satinados, texturas y exquisito clásico.

El concepto Primavera-Verano 2026 dominó el despliegue de experiencia que también abrió paso a creadores emergentes. Julieth Ortega encapsuló la sobriedad y la sensualidad atemporal; Allison Díaz se apoderó de la estética coquette; Jocelyne Zelaya desfiló frescura en color y movimiento; Bastián Vásquez rindió tributo al “oficinismo” vanguardista y el sello RCK diversificó escotes, transparencias y glamour moderno. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Pero el feminismo clásico, la elegancia estructurada y el homenaje al ballet romántico fueron llevados a escena por Andrea Zúñiga, quien hizo de su colección un “Lago de los cisnes” sobre la pasarela del evento que este 2025 celebra diez años de ser vitrina para la moda hondureña.

Otros detalles

El desfile de modas más influyente de Honduras tuvo lugar este 2025 en Invernaderos del Trigo los días 17 y 18 de septiembre.

Desde Nissan, Multiplaza y Unitec, hasta Flor de Caña, Kiko Milano, Ron Zacapa y Espresso Americano, las marcas aliadas lo hicieron posible.