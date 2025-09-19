Feminidad y estética coquette: los mejores looks que dejó BAC Estilo Moda 2025

BAC Estilo Moda reunió a referentes consagrados de la moda nacional y a nuevos rostros de la industria, presentando sus colecciones Primavera-Verano 2026.
Roberto Ramírez sirvió espirales, redes y movimiento.
El diseñador fue el encargado de abrir el desfile.
La estética contó con un blanco impoluto como telón de fondo.
Giselle Matamala aportó excentricidad en líneas, estampados y cortes asimétricos.
Incluyó toques bohemios, chic y urbanos.
Yoyo Barrientos cerró en híbrido entre satinados, texturas y exquisito clásico.
Barrientos acentuó el concepto de ausencia de color.
Diversificación, cortes marcados y materiales orgánicos.
Andrea Zúñiga hizo de su colección un “Lago de los cisnes” sobre la pasarela.
Feminismo clásico, elegancia estructurada y homenaje al ballet romántico fueron llevados a escena.
La diseñadora emergente fue una de las favoritas de la primera noche.
Exaltando la herencia maya, Yushi Cruz desfiló flecos, plumas, color y dinamismo.
Su concepto navegó entre rojizos, azules y accesorios a juego sobre la pasarela de BAC Estilo Moda 2025.
Julieth Ortega encapsuló la sobriedad y la sensualidad atemporal.
Jamie Espinoza, presentadora de HCH, desfiló la propuesta presentada por la diseñadora hondureña.
El sello RCK diversificó escotes, transparencias y glamour moderno.
En negro y con encajes, la colección fue un acierto.
María Mirame: frescura, naturaleza y suavidad en cada paso.
Faldas de corte largo, cinturas marcadas y pliegues que aportaban forma.
Luz Ernestina Mejía dio continuidad a su estilismo en chic femenino.
Tocados con moño en el cabello, bolsos de mano y con cadenas, y zapatos con plataforma complementaron la propuesta.
Las piezas de Luz Ernestina Mejía son un rotundo sello en la historia del evento.
Jocelyne Zelaya desfiló frescura en color y movimiento.
Jovialidad, elegancia y contrastes marcados en tono.
Bastián Vásquez rindió tributo al “oficinismo” vanguardista.
Solange Bonilla es ya un referente en modelaje para BAC Estilo Moda.
Contrastes en gamas coloridas y formas en punta: así fue la propuesta de Andrea Rosales.
Movimientos en capa complementaron la colección de la joven diseñadora.
Allison Díaz se apoderó de la estética coquette.
Lunares, corsés, medias y vuelos abarcaron el concepto.
El desfile de modas más influyente de Honduras tuvo lugar este 2025 en Invernaderos del Trigo los días 17 y 18 de septiembre.