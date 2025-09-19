  1. Inicio
Feminidad y estética coquette: los mejores looks que dejó BAC Estilo Moda 2025

En su día uno, el line-up del evento insigne de Revista Estilo mostró la propuesta de referentes del diseño hondureño, así como a creadores emergentes que dominaron la pasarela

  • 19 de septiembre de 2025 a las 01:26
1 de 32

BAC Estilo Moda reunió a referentes consagrados de la moda nacional y a nuevos rostros de la industria, presentando sus colecciones Primavera-Verano 2026.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
2 de 32

Roberto Ramírez sirvió espirales, redes y movimiento.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
3 de 32

El diseñador fue el encargado de abrir el desfile.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
4 de 32

La estética contó con un blanco impoluto como telón de fondo.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
5 de 32

Giselle Matamala aportó excentricidad en líneas, estampados y cortes asimétricos.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
6 de 32

Incluyó toques bohemios, chic y urbanos.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
7 de 32

Yoyo Barrientos cerró en híbrido entre satinados, texturas y exquisito clásico.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
8 de 32

Barrientos acentuó el concepto de ausencia de color.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
9 de 32

Diversificación, cortes marcados y materiales orgánicos.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
10 de 32

Andrea Zúñiga hizo de su colección un “Lago de los cisnes” sobre la pasarela.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
11 de 32

Feminismo clásico, elegancia estructurada y homenaje al ballet romántico fueron llevados a escena.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
12 de 32

La diseñadora emergente fue una de las favoritas de la primera noche.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
13 de 32

Exaltando la herencia maya, Yushi Cruz desfiló flecos, plumas, color y dinamismo.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
14 de 32

Su concepto navegó entre rojizos, azules y accesorios a juego sobre la pasarela de BAC Estilo Moda 2025.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
15 de 32

Julieth Ortega encapsuló la sobriedad y la sensualidad atemporal.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
16 de 32

Jamie Espinoza, presentadora de HCH, desfiló la propuesta presentada por la diseñadora hondureña.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
17 de 32

El sello RCK diversificó escotes, transparencias y glamour moderno.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
18 de 32

En negro y con encajes, la colección fue un acierto.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
19 de 32

María Mirame: frescura, naturaleza y suavidad en cada paso.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
20 de 32

Faldas de corte largo, cinturas marcadas y pliegues que aportaban forma.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
21 de 32

Luz Ernestina Mejía dio continuidad a su estilismo en chic femenino.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
22 de 32

Tocados con moño en el cabello, bolsos de mano y con cadenas, y zapatos con plataforma complementaron la propuesta.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
23 de 32

Las piezas de Luz Ernestina Mejía son un rotundo sello en la historia del evento.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
24 de 32

Jocelyne Zelaya desfiló frescura en color y movimiento.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
25 de 32

Jovialidad, elegancia y contrastes marcados en tono.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
26 de 32

Bastián Vásquez rindió tributo al “oficinismo” vanguardista.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
27 de 32

Solange Bonilla es ya un referente en modelaje para BAC Estilo Moda.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
28 de 32

Contrastes en gamas coloridas y formas en punta: así fue la propuesta de Andrea Rosales.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
29 de 32

Movimientos en capa complementaron la colección de la joven diseñadora.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
30 de 32

Allison Díaz se apoderó de la estética coquette.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
31 de 32

Lunares, corsés, medias y vuelos abarcaron el concepto.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
32 de 32

El desfile de modas más influyente de Honduras tuvo lugar este 2025 en Invernaderos del Trigo los días 17 y 18 de septiembre.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
