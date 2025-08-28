BAC Estilo Moda 2025: diseño hondureño en su décima edición

Tegucigalpa, Honduras.- El pulso de la moda hondureña vuelve a latir, ahora más fuerte que antes. Este 2025 BAC Estilo Moda celebra diez años de ser la vitrina más influyente del país para mostrar el talento los diseñadores nacionales.

Más que un evento, se trata de un movimiento a cargo de Revista ESTILO. Uno que impulsa la economía creativa y nos recuerda que el diseño hecho en Honduras no se limita a vestir cuerpos, sino a contar historias.

Son las manos de nuestros diseñadores las que, puntada a puntada, construyen piezas que nos hablan de raíces, de sueños y de futuro.

En su décima edición, que se vivirá los próximos 17 y 18 de septiembre en Invernaderos del Trigo, BAC Estilo Moda reunirá a consagrados referentes de la moda nacional y a nuevas voces que comienzan a brillar, presentando sus colecciones Spring Summer 2026.

Pasarelas vibrantes, after parties, cocteles y experiencias exclusivas darán vida a dos días de celebración donde el estilo y la innovación serán protagonistas de un espacio donde la creatividad se convierte en identidad y donde cada propuesta es una declaración de orgullo y autenticidad.