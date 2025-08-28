BAC Estilo Moda 2025: diseño hondureño en su décima edición

Tegucigalpa, Honduras.- El pulso de la moda hondureña vuelve a latir, ahora más fuerte que antes. Este 2025 BAC Estilo Moda celebra diez años de ser la vitrina más influyente del país para mostrar el talento los diseñadores nacionales.
Más que un evento, se trata de un movimiento a cargo de Revista ESTILO. Uno que impulsa la economía creativa y nos recuerda que el diseño hecho en Honduras no se limita a vestir cuerpos, sino a contar historias.
Son las manos de nuestros diseñadores las que, puntada a puntada, construyen piezas que nos hablan de raíces, de sueños y de futuro.
En su décima edición, que se vivirá los próximos 17 y 18 de septiembre en Invernaderos del Trigo, BAC Estilo Moda reunirá a consagrados referentes de la moda nacional y a nuevas voces que comienzan a brillar, presentando sus colecciones Spring Summer 2026.
Pasarelas vibrantes, after parties, cocteles y experiencias exclusivas darán vida a dos días de celebración donde el estilo y la innovación serán protagonistas de un espacio donde la creatividad se convierte en identidad y donde cada propuesta es una declaración de orgullo y autenticidad.
Diseñadores participantes
El line up de este aniversario reúne a nombres que ya son sinónimo de diseño hondureño: Galeano, Giselle Matamala, Lawin Paz, Luz Ernestina Mejía, Miguel Chong, Roberto Ramírez, Tirso Rubio y Yoyo Barrientos.
Los acompañarán las propuestas emergentes de Erick Molina, María Mírame y Sandra Noguera. A ellos se suman 14 estudiantes de UNITEC, quienes presentarán colecciones cápsula que representan el futuro del diseño local.
Y porque la moda trasciende fronteras, este año el escenario recibirá como invitada especial a la diseñadora guatemalteca Karla Garzaro, egresada del Instituto Marangoni de Milán, quien ha conquistado escenarios como Mercedes-Benz Fashion Week y New York Fashion Week, consolidándose como una de las voces más potentes del diseño centroamericano.
Marcas aliadas
Detrás de cada pasarela, un sólido respaldo de marcas aliadas y patrocinadores hacen posible esta fiesta de estilo, desde Nissan, Multiplaza y UNITEC, hasta Flor de Caña, Kiko Milano, Ron Zacapa y Espresso Americano.
Diez años después de su primera edición, BAC Estilo Moda se reafirma como un homenaje a quienes creen en Honduras apuestan por lo nuestro y entienden que apoyar la moda local es también apostar por el futuro creativo del país.