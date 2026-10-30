Invitados especiales celebran el lanzamiento de BAC Estilo Moda 2026

Sandra Noguera, Lawin Paz y Blanca Bendeck.
Paola Chinchilla y Pamela Cruz.
Florencia Cáceres y Miguel Chong.
José Mercadal, Ariana Mourra Chinchilla y Ónice Henríquez.
Lorena Betanco, Juan Carlos Gutiérrez y Laura Coca.
Rosangel Donaire, Yushi Cruz y Katleen Calderón.
Dennisse Cruz y Ludwig Aguilar.
Edgar Reyes y Arianna Catalán.
José Vargas y Erick Molina.
La pasarela del 18 de noviembre se dividirá en dos bloques, con una pausa de media hora entre ambas.
La primera estará integrada por Roberto Ramírez, Ariana Mourra Chinchilla, Galeano, Santo Remedio, Erick y Giselle Matamala.
Al regresar del descanso, la segunda tanda traerá las colecciones de Lawin Paz, José Mercadal, Ónice Henríquez, Sandra Noguera, Miguel Chong, la casa española Adolfo Domínguez y Jeanette Limas, procedente de República Dominicana y Estados Unidos. En la imagen, una creación de Sandra Noguera.