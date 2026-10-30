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Invitados especiales celebran el lanzamiento de BAC Estilo Moda 2026

Con talento local, firmas internacionales y diseñadores debutantes, BAC Estilo Moda se anticipó en una noche social. La pasarela será el 18 de noviembre en Hacienda El Trapiche

  • Actualizado: 30 de octubre de 2026 a las 09:55
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Sandra Noguera, Lawin Paz y Blanca Bendeck.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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Paola Chinchilla y Pamela Cruz.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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Florencia Cáceres y Miguel Chong.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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José Mercadal, Ariana Mourra Chinchilla y Ónice Henríquez.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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Lorena Betanco, Juan Carlos Gutiérrez y Laura Coca.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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Rosangel Donaire, Yushi Cruz y Katleen Calderón.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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Dennisse Cruz y Ludwig Aguilar.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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Edgar Reyes y Arianna Catalán.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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José Vargas y Erick Molina.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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La pasarela del 18 de noviembre se dividirá en dos bloques, con una pausa de media hora entre ambas.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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La primera estará integrada por Roberto Ramírez, Ariana Mourra Chinchilla, Galeano, Santo Remedio, Erick y Giselle Matamala.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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Al regresar del descanso, la segunda tanda traerá las colecciones de Lawin Paz, José Mercadal, Ónice Henríquez, Sandra Noguera, Miguel Chong, la casa española Adolfo Domínguez y Jeanette Limas, procedente de República Dominicana y Estados Unidos. En la imagen, una creación de Sandra Noguera.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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