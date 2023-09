Asaltan a Luisito Comunica en la Ciudad de México y manda contundente mensaje

“Amigos ha sucedido, ustedes me han visto grabar en rumbos como Tepito, Garibaldi, el mercado Sonora, en diversos lugares, por el metro, por la calle, y siempre recibo comentarios que dicen, ‘hey, Luis, ¿no te da miedo que te asalten? ¿No te da miedo que te roben tu cámara?’ A lo que yo siempre pensaba cuando pasé, pues ya pasó, y en efecto, ya ha pasado. Hace solo unas horas estaba con una pistola apuntada a mi cara mientras escuchaba una y otra vez: ‘No te quieras pasar de poco carnal, no te quieras pasar de todo carnal’. Fui víctima de un asalto, y más que estar furioso, más que estar enojado, me siento decepcionado.”

En un giro inusual de los acontecimientos, Luisito Comunica optó por abordar a su asaltante en un mensaje público en sus redes sociales.