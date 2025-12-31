Top 10: Las mejores series de 2025, según ChatGPT

Adolescence (Netflix). Fue la serie más aclamada de 2025 según Metacritic, con un Metascore de 91/100 y reconocimiento de crítica por su enfoque narrativo innovador y su poderoso drama psicológico. Drama británico en cuatro episodios centrado en un adolescente arrestado por un homicidio, filmado en tomas continuas que intensifican la tensión.