Top 10: Las mejores series de 2025, según ChatGPT

A partir de las mejores listas de crítica (Metacritic), popularidad entre el público, cobertura de medios y debates en redes, ChatGPT armó este ranking de las mejores series de 2025 (incluye estrenos y nuevas temporadas destacadas).
Adolescence (Netflix). Fue la serie más aclamada de 2025 según Metacritic, con un Metascore de 91/100 y reconocimiento de crítica por su enfoque narrativo innovador y su poderoso drama psicológico. Drama británico en cuatro episodios centrado en un adolescente arrestado por un homicidio, filmado en tomas continuas que intensifican la tensión.
The Pitt (HBO Max). Gran recepción crítica y popularidad de audiencia, destacado por su estilo intenso y actuaciones sólidas.
Long Story Short (Netflix). Uno de las estrenos mejor valorados del año (Metascore 89), mezcla animación inteligente con drama familiar profundo y humor emocional.
Severance — Temporada 2 (Apple TV+). La segunda temporada mantiene fuerte recepción crítica y sigue explorando su concepto único de disociación trabajo-vida.
Invincible (Prime Video). La serie animada de superhéroes sigue siendo un favorito de público y crítica, manteniéndose alto en ratings.
Dexter: Resurrección. La nueva versión del clásico Dexter fue uno de los mayores estrenos del año, rompiendo récords de audiencia en Showtime.
Andor — (Disney+). La temporada final del drama Star Wars fue muy comentada por su narrativa épica y cierre de arco de personajes importante.
Wolf Hall: The Mirror and the Light (PBS). Continuación de la aclamada adaptación histórica, con excelente recepción crítica y narrativa intensa basada en la novela final de Hilary Mantel. Es una miniserie histórica que combina gran actuación y producción de nivel cinematográfico.
When Life Gives You Tangerines. Basado en puntuaciones de usuario (IMDb). Este drama genuino de Netflix ha escalado como uno de los más queridos por audiencia global en 2025.
Forever (Netflix). Estreno muy bien recibido con alto puntaje crítico (96% en Rotten Tomatoes) y renovación asegurada, destacando por su sensibilidad y frescura en el género de drama romántico juvenil.
En una mención especial, la plataforma de chat con inteligencia artificial más popular del mundo coloca a Black Mirror (Netflix), con su nueva entrega comentada por fans y crítica.