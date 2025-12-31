George Clooney y Amal obtienen nacionalidad francesa: Esta es la razón

París, Francia.- El ministerio francés de Exteriores justificó este miércoles la concesión de la nacionalidad francesa a George Clooney, su mujer y sus dos hijos por su contribución, gracias a la notoriedad del actor estadounidense, a la influencia y a la imagen internacional de Francia. Exteriores ofreció hoy esta explicación después de un comienzo de polémica generado por el anuncio esta semana de esas naturalizaciones, en particular por el conocimiento rudimentario por George Clooney de la lengua francesa, que es uno de los criterios oficiales para atribuir la nacionalidad.

Fuentes de Exteriores indicaron que la concesión de la nacionalidad francesa a Clooney fue a propuesta del titular del departamento, Jean-Noël Barrot, que tiene competencias para darla con un procedimiento excepcional a un extranjero que lo pide y que "contribuye con su acción emérita a la imagen de Francia y a la prosperidad de sus relaciones económicas internacionales".



Amal es una baza para proyección francesa

En el caso de George Clooney, tanto él como su esposa, la abogada de origen libanés Amal Alamuddin, y los dos hijos de ambos, Ella y Alexander, tienen una "residencia permanente" en Francia, en concreto una gran propiedad en la localidad de Brignoles, en la Costa Azul. Sobre todo, el departamento de Exteriores destaca que Clooney y su esposa son una baza para la proyección de Francia. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Por un lado, George Clooney, "que ocupa un lugar de primer plano en la industria cinematográfica a escala mundial, no puede más que contribuir a la promoción de Francia en este sector económico esencial".

Y por lo que respecta a su mujer, "en tanto que abogada de renombre especialzada en derecho internacional y en derechos humanos, colabora de forma regular con instituciones universitarias y con organizaciones internacionales instaladas en Francia". La conclusión del Ministerio es que tienen "vínculos personales, profesionales y familiares fuertes" con Francia y además para conseguir la nacionalidad cumplieron "un procedimiento riguroso" que incluyó, entre otras cosas investigaciones sobre cuestiones de seguridad y entrevistas en la Prefectura (delegación del Gobierno). En todo caso, la ministra delegada de Interior, Marie-Pierre Vedrenne, había manifestado este miércoles ciertas reservas a la concesión de la nacionalidad a Clooney y a su familia porque se puede estar enviando un mensaje de falta de equidad en el tratamiento de todos los demandantes y de que hay "dos varas de medir".