Anuel y Yailin la más viral anuncian que serán papás de una niña

Los cantantes compartieron imágenes de la fiesta que hicieron para dar la noticia de que se convertirán en padres y de paso para revelar el género de su bebé.

Pero fue la intérprete de “Soy mama remix” la que compartió un video del momento en que se enteró que sería una niña la que tendría y la alegría que les dio a ambos la llegada de la nueva integrante de su familia.

Yailin además le agradeció a Dios darle la oportunidad de ser madre y aseguró ser la mujer más feliz del mundo con la llegada de su pequeña.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí. Me siento super feliz, la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo, no tengo palabras. Aquí tu papi y yo te hicimos con mucho amor. Estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo, Anuel”, escribió la artista del género urbano.