Américo Garza asegura que la fallecida Karla Luna le fue infiel con un narcotraficante

Ante esto, la pareja reaccionó molesta a través de un video que duró casi dos horas, en donde al tiempo en el que se defendieron, revelaron algunos presuntos secretos sobre la fallecida actriz.

Américo Garza, quien ha sufrido el escarnio público desde que Karla Luna revelara, poco antes de morir, que se enteró que él le era infiel con su mejor amiga y compañera de programa, Karla Panini, se defendió diciendo que fue ella quien lo engañó antes con un temido narcotraficante, por quien incluso estuvo a punto de perder la vida, aunque no reveló su identidad.

“Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quiénes... Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó... No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel”, declaró Américo Garza.

Garza aseguró que lo intentaron secuestrar y matar a causa de la relación extramarital entre su esposa y el criminal.

