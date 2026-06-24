La Academia invita a 529 nuevos miembros para votar en los Oscar

Los Ángeles, Estados Unidos.- Las películas nominadas a los Oscar en 2027 tendrán nuevos votos. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas está renovando sus filas, y con ese fin ha invitado a actores y actrices para que sean nuevos votantes en los premios más importantes del cine. De aceptar, serían 529 los profesionales de la industria del cine los que emitirían por primera vez su voto para premiar películas y colegas en 2027.

Intérpretes como Jacob Elordi, Jenna Ortega y la nominada al Oscar Teyana Taylor son parte de este listado. Si todos aceptan la membresía, la Academia alcanzará un récord histórico de 11,319 integrantes, de los cuales 10,338 tendrán derecho a voto directo en las próximas galas. Se trata de un crecimiento masivo si se compara con los cerca de 6,000 miembros que registraba la institución hace una década.

La estrategia de la Academia

Impulso a la diversidad globalEsta expansión responde a la estrategia de inclusión iniciada tras la polémica campaña viral #OscarsSoWhite de 2015, época en la que el cuerpo de votantes era un 75% masculino y un 92% blanco. Con el ingreso de esta nueva promoción, las métricas globales de la Academia se transformarán a un 64% de hombres y un 75% de miembros blancos. La selección se ha basado en criterios que reflejen la diversidad que antes no se tuvo, es así que el 42% son mujeres, el 56% pertenecen a comunidades históricamente subrepresentadas, el 53% provienen de fuera de los Estados Unidos (un total de 60 países y territorios). "La selección de la membresía se basa en las calificaciones profesionales, manteniendo como prioridad nuestro compromiso continuo con la representación, la inclusión y la equidad", señaló la Academia a través de un comunicado oficial.

Grandes nombres entre los invitados