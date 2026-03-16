DiCaprio felicita a Jordan, Fanning consuela a Chalamet: los Oscar 2026 entre bastidores

Los Ángeles, Estados Unidos.- La 98ª ceremonia de los Oscar, celebrada el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood y presentada por Conan O'Brien, tuvo como gran protagonista a One Battle After Another, que se llevó seis estatuillas, entre ellas Mejor película, Mejor director y Mejor guion original para Paul Thomas Anderson.

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El premio al mejor actor de reparto fue para Sean Penn, quien no estuvo presente al encontrarse en Ucrania reunido con el presidente Zelenski.

DiCaprio felicita a Jordan y Fanning consuela a Chalamet

Entre el público, Leonardo DiCaprio se acercó personalmente a felicitar a Michael B. Jordan tras su victoria en la categoría de Mejor actor, uno de los encuentros más comentados por quienes estuvieron presentes.

Jordan se impuso en los últimos días de votación a Timothée Chalamet, que asistió acompañado de Kylie Jenner y de su hermana Pauline. Tras conocerse el ganador, Elle Fanning —compañera de reparto de Chalamet en A Complete Unknown y nominada esa misma noche a mejor actriz de reparto— se acercó a darle una palmada en la espalda.

Los canadienses toman el backstage

Entre bastidores, el ambiente estuvo marcado por la presencia de un grupo de cineastas canadienses que acumularon varios premios durante la velada. Chris Lavis, ganador del Oscar al Mejor cortometraje de animación por The Girl Who Cried Pearls, describió la escena al canal CTV News.

"Somos nosotros, es Maggie Kang y todo el equipo de Frankenstein, una fila de canadienses abrazándonos y haciéndonos fotos juntos celebrando este momento del cine canadiense". Kang, codirectora de Kpop Demon Hunters, ganadora del Oscar al mejor largometraje de animación, dedicó el premio "a los coreanos de todo el mundo".

Teyana Taylor celebra un Oscar histórico

Otra de las imágenes de la noche fue la de Teyana Taylor celebrando con la directora de casting Cassandra Kulukundis, que recibió el primer Oscar de la historia en la nueva categoría de mejor casting, vinculada también a One Battle After Another. Jacob Elordi, nominado por primera vez al Oscar por su papel en Frankenstein, fue visto tomando algo en la barra con su madre durante la actuación musical, antes de ponerse a bailar frente a uno de los monitores junto a Mia Goth.

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Un empate inédito en la historia de la Academia