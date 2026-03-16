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Vittoria Ceretti, la modelo italiana que conquistó a DiCaprio y debutó con él en los Oscar 2026

El actor Leonardo DiCaprio sorprendió al llegar acompañado de su pareja, la modelo italiana Vittoria Ceretti, durante la ceremonia de los Premios Oscar celebrada este domingo

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 11:08
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La llegada de Leonardo DiCaprio a la gala de los Premios Oscar 2026 tuvo un detalle que no pasó desapercibido: el actor asistió acompañado de su novia, la modelo italiana Vittoria Ceretti.

 Fotos: Instagram/ Shutterstock.
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Aunque la relación ya era conocida, esta es la primera vez que la pareja se deja ver junta en la gran noche de Hollywood, lo que ha disparado la curiosidad del público sobre quién es la mujer que conquistó al ganador del Oscar en 2017.

 Foto: Instagram.
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Nacida en Brescia, Italia, en 1998, Vittoria Ceretti comenzó su carrera siendo adolescente y rápidamente se convirtió en una de las modelos más cotizadas de la industria. Ha protagonizado campañas y desfiles para algunas de las casas de moda más prestigiosas del mundo.

 Foto: Instagram.
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A lo largo de su carrera ha trabajado con firmas como Versace, Dior, Louis Vuitton y Prada, consolidándose como un rostro habitual en las principales semanas de la moda.

 Foto: Instagram.
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Ceretti también es una presencia constante en las portadas de Vogue, lo que confirma su estatus dentro del modelaje internacional.

 Foto: Instagram.
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Los rumores de relación entre Ceretti y Leonardo DiCaprio surgieron en agosto de 2023, cuando fueron fotografiados juntos en una salida en California.

Foto: Shutterstock.
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Desde entonces, han sido vistos en distintos viajes y eventos, aunque siempre han mantenido un perfil bastante discreto.

 Foto: Instagram.
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Antes, la modelo estuvo casada con el DJ y productor italiano Matteo Milleri, conocido en la escena electrónica como Anyma. La relación terminó en 2023, poco antes de que comenzara su romance con el actor de Hollywood.

 Foto: Instagram.
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Aunque DiCaprio suele asistir a la ceremonia junto a su madre, en esta ocasión su novia lo acompañó durante la velada, marcando su primera aparición conjunta en la gala más importante del cine. Eso sí, no desfilaron como pareja por la alfombra roja.

 Foto: Revista Hola!.
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En entrevistas, Ceretti ha mencionado que las relaciones con figuras tan mediáticas pueden ser complicadas por la constante atención pública, pero que cuando existe confianza la presión externa se vuelve más manejable.

 Foto: Instagram.
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Tras su aparición junto al protagonista de The Revenant en los Oscar 2026, Vittoria Ceretti se convirtió hoy lunes en uno de los nombres más buscados en redes sociales y portales de entretenimiento.

 Foto: Instagram.
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Con una carrera consolidada en el mundo de la moda y ahora bajo el foco de Hollywood, la supermodelo italiana sigue escalando en fama e interés.

 Foto: Instagram.
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Su debut junto a Leonardo DiCaprio en la gala de los Oscar no solo confirmó la solidez de su relación, sino que también despertó el interés global por su historia, su carrera y su vida fuera de las pasarelas.

 Foto: Instagram.
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Además, el hecho de que la también influencer cuenta con 27 años vuelve a poner el foco en el marcado interés de DiCaprio, de 50 años, por mujeres jóvenes, esbeltas y de talla internacional.

 Foto: Instagram.
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