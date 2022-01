Alfredo Adame acusará a Laura Bozzo de tráfico y trata de personas

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Los conflictos entre el mexicano Alfredo Adame y Laura Bozzo siguen dando de qué hablar y esta vez surgió una acusación de tráfico y trata de personas en contra de la conductora.



Lo anterior surgió luego de que la prensa mexicana lo cuestionara sobre su vida y proyectos personales mientras el famoso se digiría para las instalaciones de Televisa. "¿En alguna de tus visitas te has topado con Laura Bozzo?", le preguntaron, a lo que el famoso contestó "No y espero no toparmela nunca, me va a dar un infarto", aseveró.



De modo que surgió el tema de los problemas legales que enfrenta la 'Señorita Laura', los cuales destapó Adame, por lo que aseguró que le tiene preparada otra acusación pero de tráfico y trata de personas. "Ya está todo listo, nada más que asome la cabeza y va", dijo ante las cámaras.

Según adelantó, procederá a realizar una denuncia pública para que la Fiscalía se encargue de la investigación pertinente, misma que involucra a dos personas que ya huyeron de México, pero de los que tiene sus datos. "Uno que era el novio de Laura Bozzo, Cristian, y el otro, Martín, que en cuanto dije que sabía eso y me puse a investigar, salieron corriendo de México", confesó.



De acuerdo con Adame, a las víctimas las traían con visas de turistas, las ponían a trabajar y les quitaban el dinero. Además, puntualizó que hay muchos de ellos que ya regularizaron sus papeles, aunque otros no. "Venían a México con visa de turista y empezaban a trabajar en la producción de esta señora. Y resulta que a la hora del primer cheque les daban el 20 por ciento en lugar del 100 por ciento, y les decían: 'Te callas la boca porque estás trabajando ilegalmente, donde digas algo te corremos, te quitamos el trabajo'", explicó.

Por último, Alfredo Adame señaló la diferencia entre explotación laboral y trata de personas, por lo que se espera su formal denuncia en los próximos días.

