¿Falta de respeto? Shanik Berman presume su estancia en hotel donde murió Liam Payne

Shanik Berman llamó la atención en redes sociales tras compartir imágenes de su hospedaje en Buenos Aires. La periodista de espectáculos y colaboradora del programa "Hoy" se encontraba en Argentina acompañada de su hija Karla Berman.
En un video publicado en sus redes sociales, Berman mostró la habitación 310 del Hotel CasaSur, donde falleció Liam Payne en octubre de 2024. “Me estoy quedando en la habitación de Liam Payne, en el trescientos diez de CasaSur, aquí en Palermo. Está la alberca. Este es mi balcón, desde donde cayó, donde está la alberca. Yo no sé dónde cayó realmente, pero cayó desde este balcón”, relató.
La elección de la habitación, según explicó la periodista, respondió a la disponibilidad indicada por el personal del hotel. “No hay casualidades, hay causalidades (...) Nos pusieron en este hotel y yo llegué y le dije: ‘Ay, póngame una bonita vista’. Y me dijo: ‘El hotel está totalmente lleno, solo queda una habitación’. Y me dieron la de Liam, la trescientos diez”, detalló.
Además de la habitación, Berman mostró un homenaje instalado por los fanáticos del cantante británico fuera del hotel.
“Bueno, y afuera del hotel que me estoy hospedando está este homenaje de Liam Payne, que está fuera y no adentro donde falleció, porque adentro ya es propiedad privada. Pero mira, aquí están los fans que hicieron todo esto. Y la verdad se siente aquí todavía las emociones de todas las fans que vienen y le dejan y se toman fotos con él”, añadió.
El material audiovisual provocó reacciones divididas en la audiencia de redes sociales.
Mientras algunos usuarios cuestionaron la prudencia de la periodista, otros criticaron la mención del perfil oficial de Liam Payne en TikTok.
“Te juro que ya no sé qué decirte”, escribió un internauta. Otro comentó: “Shanik jamás decepciona con sus imprudencias.”
El exintegrante de One Direction murió a los 31 años tras caer del tercer piso del hotel CasaSur de la capital argentina a las 17:07 horas del 16 de octubre de 2024, después de haber consumido, durante los tres días que se hospedó allí, cantidades de alcohol y cocaína que combinó con antidepresivos.
El cantante británico llegó al país a finales de septiembre de 2024 con el empresario Rogelio Nores, quien durante la madrugada del 14 de octubre gestionó el ingreso de Payne en el hotel y se presentó ante los empleados como un contacto de referencia.
Según el expediente judicial, Nores lo acompañaba en calidad de asistente y mánager, conocía el estado de intoxicación y vulnerabilidad de Payne y omitió pedir asistencia médica, aunque parte de su defensa consistió en afirmar que era solo un amigo.
La Fiscalía lo imputó por “abandono de persona” y luego por “homicidio culposo”, pero fue sobreseído en febrero de 2025.