  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Primera etapa de la carretera salida al sur ya muestra avances

La construcción del Libramiento salida al sur avanza desde su inicio el 29 de septiembre de 2025, con 3 kilómetros de terracería completados. La obra total de 8,15 km, valorada en 57,7 millones de dólares, promete mejorar la conectividad y el tránsito en la zona.

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 13:55
El Heraldo Videos