"Me siento devastado y triste de ver a mi hermana bajo arresto": tiktoker "Caracolito" tras captura de su hermana

En La Lima, Cortés, la Policía capturó a la hermana del tiktoker "Caracolito", identificada como “operadora financiera” de la Pandilla 18, según las autoridades hondureñas.

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 16:02
El Heraldo Videos