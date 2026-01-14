  1. Inicio
Asesinan a Walter Cristóbal Ortiz Rodríguez en La Ceiba, Atlántida

Walter Cristóbal Ortiz Rodríguez, de 23 años, fue hallado muerto en la colonia Sarmiento. La Policía investiga el homicidio y analiza distintas líneas sobre posibles enemistades u otros factores que habrían motivado el crimen, mientras se busca a los responsables.

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 16:32
El Heraldo Videos