¿Qué pasó con Fernando del Rincón y cuál es el “virus brutal” que padece?

Fernando del Rincón desapareció de la TV en las últimas semanas y esto informa su esposa

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 19:20
1 de 10

¿Qué pasa con el presentador Fernando del Rincón? En las últimas semanas causó preocupación luego que dejará de aparecer en CNN y su esposa preocupó más con su estado de salud. Esto es lo que se conoce sobre el reconocido periodista.

Foto: Cortesía redes Fernando del Rincón
2 de 10

Fernando del Rincón entrevistó a Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de realizarse las elecciones generales del 30 de noviembre y cuestionó los fallos en la transmisión de resultados.

Foto: Cortesía redes
3 de 10

A su vez, el periodista entrevistó a Nasry Asfura previo a los comicios y le preguntó si la sombra de Juan Orlando Hernández podría afectar su candidatura presidencial.

Foto: Cortesía redes
4 de 10

Del Rincón fue de frente ante los actos de corrupción del Partido Nacional en el pasado. En su momento se detalló que pidió una entrevista con la presidenta Xiomara Castro, pero fue denegada.

Foto: Cortesía redes
5 de 10

Sobre su actualidad, su esposa, la actriz Jullye Giliberti, reveló que sufre un “virus brutal” que propició atención médica de urgencia. ¿De qué se trata

 Foto: Cortesía redes Fernando del Rincón
6 de 10

El 6 de enero, Jullye Giliberti difundió un video en redes sociales donde explicó que su esposo ha estado lidiando con una enfermedad respiratoria que había colapsado su salud.

Foto: Cortesía redes Fernando del Rincón
7 de 10

“Desde el sábado (3 de enero) empezó con escalofríos, dolor de cabeza, fiebre muy alta y una congestión horrible, con una tos que no puede ni hablar. Ya le estamos antibióticos”, declaró ella.

Foto: Cortesía redes Fernando del Rincón
8 de 10

Posteriormente y en declaraciones para “¡HOLA! Américas, Giliberti indicó que horas después de realizar la transmisión los síntomas empeoraron y tuvo que internar a su pareja.

 Foto: Cortesía redes Fernando del Rincón
9 de 10

Del Rincón y Jullye Giliberti pasaron las fiestas de fin de año en su casa en Cancún, Quintana Roo. Sin embargo, la detención del Nicolás Maduro adelantó su regreso, “la idea era que apenas regresara a Miami estar al aire, en una cobertura ininterrumpida por todo lo que estaba pasando”, indicó la actriz en nota recogida por Infobae.

 Foto: Cortesía redes Fernando del Rincón
10 de 10

"Ya en Miami, los malestares empeoraron. A pesar de su deseo por participar en la cobertura de los acontecimientos en Venezuela, se determinó que Fernando del Rincón no participara y se concentrara en su salud... él está pegado con la tos, horrible. Gracias a Dios, en las placas no apareció nada de los pulmones, nada que pudiera complicarle de otra manera lo que él tenía” y sin brindar una fecha de su regreso a la TV.

 Foto: Cortesía redes Fernando del Rincón
