Olimpia mantiene firmeza por Jorge Álvarez ante oferta de Alajuelense

La oferta presentada por la Liga Deportiva Alajuelense por Jorge Álvarez fue rechazada por Olimpia, que exige 500 mil dólares para una venta definitiva del mediocampista.

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 13:55
