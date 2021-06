"Amo mi cuerpo y nada me queda mal": Laura Bozzo responde a sus detractores

CUIDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La peruana, Laura Bozzo, siempre ha sido uno de los personajes más polémicos de la farándula mexicana, pues con su forma de dirigir su programa "Laura", su estilo directo y hasta su aspecto, genera muchos aplausos y también críticas.



En varias ocasiones Bozzo ha sido duramente atacada por su delgadez, algunas de sus cirugías y su manera de vestir, sin embargo, ella siempre se ha mostrado despreocupada ante lo que digan sus detractores.



Recientemente, la presentadora de televisión sorprendió a sus seguidores de Instagram al lucir relajada, tomando el sol junto a una piscina y usando un traje de baño en color naranja de la marca Gucci.

"Hola a todos. Les mando besos, abrazos, bendiciones. Aquí la momia, aquí munrra, la momia Spears", comenzó diciendo en mención de algunos de los apodos que recibe por quienes la ofenden. "Amo mi cuerpo y ¿saben qué? Nada me queda mal", expresó en el corto clip.



"Hola. Dedicado a todos los que me insultan y quisieran tener mi cuerpo, a las mujeres les digo ¡BASTA!, no se crean que no valen por la edad, somos invencibles, merecemos ser felices", escribió junto a su video.



De inmediato, la publicación alcanzó más de 200 mil reproducciones y se llenó de mensajes en los que la felicitaron por su figura y su autoestima.

