Mhoni Vidente predice que Jennifer Aniston y Brad Pitt serán pareja de nuevo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La famosa Mhoni Vidente predijo de nuevo el regreso de una de las parejas más queridas de Hollywood. Según la astróloga, sus cartas le indican que Jennifer Aniston y Brad Pitt volverán a estar juntos.



La cubana, dijo durante su segmento en El Heraldo de México que "como los recalentados están de moda", -refiriéndose al regreso de Jennifer López y Ben Affleck- la gente me ha empezado a preguntar si Brad Pitt y Jennifer Aniston van a regresar, pues esta carta me dice que sí", aseguró convencida.



"Ya los veo saliendo juntos, ya los veo hablando de cuestiones amorosas y próximamente nos van a dar la noticia nuevamente", enfatizó. Para Mhoni, Brad Pitt representa más que un exnovio para la actriz, pues dice que está segura que él fue el amor de la vida de la también modelo y afirmó que ella nunca lo pudo superar, pues además de que no se apagó el amor, "son muy compatibles".

De llegar a cumplirse las predicciones de Mhoni, esta pareja retomaría su amor tras 16 años, pues su noviazgo comenzó en 1998, pero fue dos años más tarde cuando decidieron casarse y vivieron solo cinco años de un aparente feliz matrimonio, el cual se disolvió en 2005.



"Todavía me siento afortunada de haberlo vivido. No sabría lo que sé ahora si no me hubiese casado con Brad. Le quiero. Le quiero de verdad. Le querré el resto de mi vida. Es un hombre fantástico. No me arrepiento de nada. Pasamos siete años muy intensos juntos y aprendimos muchas cosas el uno del otro. Fue una bonita y complicada relación. Lo que me pareció triste fue la forma en que se redujo a un cliché de Hollywood. Me da mucha pena la gente que está pasando por esto ahora", dijo Aniston tras su divorcio durante una entrevista con Vanity Fair.

