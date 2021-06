Sorprenden a Adamari López con predicción sobre su futuro en el amor

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La presentadora Adamari López ha pasado momentos difíciles en las últimas semanas, pues a finales de mayo anunció su separación de Toni Costa, el padre de su hija y esa misma noticia desató una serie de rumores de infidelidad y homosexualismo por parte del bailarín español.



Aunque la también actriz no ha emitido comentarios al respecto, pero es evidente que la situación le ha causado malestar, pues ha evitado hablar del tema y se mantiene concentrada en llevar una vida saludable y cuidar a su pequeña Alaïa.



Sin embargo, un nuevo amor podría llegar a su vida antes de lo esperado, según lo confirmó este miércoles la experta en esotérica, Laura Keoroglian. Laura dijo inicialmente estar sorprendida por lo que reflejaba la taza de Adamari ya que la lectura la mostraba atravesando un momento con mucho dolo

VEA: Toni Costa rompe el silencio sobre su orientación sexual y su presunta infidelidad a Adamari López



"En el café de Adamari quedó una mancha del labial muy fuerte y cuando queda la mancha del lápiz del labio quiere decir que hay una situación dolorosa, pero encima de esa mancha de lápiz de labio hay una línea que quiere decir el triunfo, que ella logra superar las adversidades y el dolor y que cualquier situación que sea dificultosa a ella la transforma en algo más amplio", detalló.



Pero la especialista en cafeomancia dijo que la revelación que mayor interés le generaba era la parte amorosa, pues podía ver la imagen de un hombre que llegará a la vida de la conductora.

ADEMÁS: Quién es Toni Costa: datos que no sabías de la expareja de Adamari López



"La parte que más me interesó es donde hay un hombre que tiene como un espacio en su interior. Yo lo tomaría si lo traduzco así con palabras es que la espera un hombre que tiene espacio en su vida para ella y ella cae para atrás como sorprendida porque capaz que no está esperando esto o no tiene apuro; sin embargo, se presenta esta persona que adentro suyo tiene lugar para ella", aseguró.



Ante esta noticia, la compañera de Adamari, Stephanie Himonidis, se apresuró a preguntar: "¿Pero es alguien que ella conoce o alguien que no conoce?"; "Yo creo que es alguien que no conoce y que no se espera ella eso que le propone, o sea como que le proporciona muchas cosas al mismo tiempo", respondió Keoroglian.



Pero Adamari, que no podía disimular su cara de sorpresa mezclada con preocupación, se limitó a decir: "Vamos a ver, solo el tiempo dirá".

LE PUEDE INTERESAR: Adamari López rompe en llanto y anuncia separación de Toni Costa