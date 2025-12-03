Xiomara Castro destituye a Daniel Sponda como ministro de Educación

Tegucigalpa, Honduras.- A menos de dos meses de culminar su mandato, la presidenta Xiomara Castro destituyó a Daniel Sponda como ministro de Educación.
A través de su cuenta de X, la mandataria posteó: “He ordenado que se le comunique al viceministro Jaime Rodríguez que debe asumir la Secretaría de Educación como ministro por ley”.
Seguidamente agregó: “Y, estoy notificando al Ministro Daniel Sponda mi agradecimiento por su trabajo y dedicación hasta este día 3 de diciembre".
Cabe destacar que días atrás, Sponda había reaccionado públicamente tras los resultados electorales. “En la democracia, también se aprende de la derrota”, expresó en su momento.
Tras prácticamente reconocer la derrota del partido Libertad y Refundación en la urna, el funcionario emitió un mensaje de agradecimiento dirigido al equipo de la Secretaría de Educación (Seduc). “Mi agradecimiento a todo el equipo de @Seduc_HN por su trabajo y profesionalismo. Cada avance en la educación de Honduras es gracias a su entrega”, afirmó.
Pidió además mantener la responsabilidad institucional en el tramo final de la gestión.
“Les pido que mantengamos la ‘buena letra’ estos 57 días. Cerremos con responsabilidad y aseguremos el próximo 27 de enero una transición ordenada”, escribió el ahora exministro de Educación.
Sponda subrayó que su compromiso con el sector educativo permanece intacto. “Perdimos una elección, pero no nuestra causa. La educación sigue siendo nuestra misión”, dijo, al tiempo que llamó a que “las escuelas nunca más vuelvan a ser campo de batalla de las contradicciones y diferencias de los adultos”.
Según dio a conocer la presidenta Castro, Jaime Rodríguez, quien fungía como viceministro de Educación, deberá asumir el cargo en sustitución de Sponda a partir de este miércoles 3 de diciembre.
Lo destituyen horas después de felicitar a su esposa
La presidenta no detalló las razones del relevo, aunque la destitución de Sponda también ocurre a tan solo horas de que él felicitara a su esposa, Ericka Urtecho, quien buscó la reelección como diputada por el departamento de Gracias a Dios, por el Partido Liberal, y obtuvo más de 16,000 votos.
“Este departamento es rico en naturaleza y cultura; sin embargo, siempre ha sufrido un abandono histórico, la falta de vías de comunicación y la ausencia de inversión en los derechos fundamentales”, posteó Sponda.
Agregó que: “Me siento inmensamente orgulloso de mi esposa. Te amo, Ericka. Tu entrega por nuestra gente y por la Mosquitia es innegable. Cosas buenas vienen para el pueblo miskito”.
Cabe destacar que, con poco más del 80% de las actas transmitidas, los resultados no han favorecido a Libertad y Refundación (Libre).
Hasta el momento, quien lleva la ventaja es Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1,032,541 votos, mientras que Nasry Asfura cuenta con 1,017,614 votos.