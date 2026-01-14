  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos mundo

Fernando del Rincón se ausenta de CNN por delicado problema de salud

La ausencia del periodista Fernando del Rincón en CNN generó preocupación entre la audiencia. Su esposa, Jullye Giliberti, confirmó que el presentador enfrenta un virus respiratorio severo, que lo llevó a ser internado, sin fecha confirmada para su regreso a la televisión.

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 15:35
El Heraldo Videos