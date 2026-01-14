  1. Inicio
"Yo no tengo nada que ver ahí": Caracolito reacciona al arresto de su hermana

El creador de contenido expresó tristeza por la detención de su familiar y aseguró que no tiene relación con los hechos que investigan las autoridades

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 16:40
El creador de contenido Moisés Turcios, conocido en redes sociales como "Caracolito", reaccionó al arresto de su hermana, Claudia Jackeline Suazo Turcios, capturada por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) por su presunta vinculación con la pandilla 18.

 Foto: Facebook Caracolito
En declaraciones a EL HERALDO, Turcios manifestó sentirse afectado por la noticia. “Un poquito devastado, un poquito triste, la verdad, ya que acaba de salir una noticia sobre el arresto de mi hermana”, expresó.

 Foto: Facebook Caracolito
Añadió que ver a un familiar bajo arresto es una situación que nadie desea enfrentar. El tiktoker señaló que, de acuerdo con lo que expuso en un comunicado difundido en sus redes sociales, respeta el proceso legal y considera que, si su hermana cometió un delito, debe asumir las consecuencias.

 Foto: Facebook Caracolito
“Si ella ha cometido un delito, que pague por ese delito. Y si no, esperamos que salga bajo arresto”, afirmó.

 Foto: Facebook Caracolito
Turcios también pidió a los medios de comunicación que no utilicen su imagen ni lo relacionen con el caso.

Foto: Facebook Caracolito
Aclaró que no tiene ninguna participación en las acciones de su familiar. “Yo no tengo nada que ver ahí. Ella es una persona adulta y sabe lo que hace”, sostuvo, al reiterar que no es responsable de las decisiones de familiares o amistades.

 Foto: Facebook Caracolito
El creador de contenido indicó que la noticia lo tomó por sorpresa mientras realizaba una gira internacional para grabar contenido. Precisó que se encontraba en Panamá y que tenía previsto viajar a Argentina.

 Foto: Facebook Caracolito
De acuerdo con información policial, Claudia Jackeline Suazo Turcios, de 28 años, conocida con el alias de “La Misionera”, fue capturada en la colonia La Independencia, sector Planeta, en el municipio de La Lima, Cortés.

 Foto: Facebook Caracolito
Las autoridades la señalan como presunta operadora financiera de la Pandilla Barrio 18 en el norte de Honduras.

 Foto: Facebook Caracolito
Según los reportes, la detenida habría tenido cerca de diez años de pertenecer a la estructura criminal y habría escalado hasta ocupar un cargo de liderazgo. Las investigaciones indican que se encargaba de administrar dinero proveniente de cobros de extorsión en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara y Yoro.

 Foto: Facebook Caracolito
