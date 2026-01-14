Cohep exige a Conatel frenar abuso de cadenas nacionales de Luis Redondo

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) expresó su preocupación por el uso reiterado de transmisiones obligatorias —conocidas como cadenas nacionales— solicitadas recientemente por el presidente del Congreso Nacional, al considerar que estas afectan la sostenibilidad económica de los medios de comunicación. En una nota oficial enviada a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el Cohep señaló que, hasta la fecha, se han realizado siete cadenas nacionales relacionadas con el Decreto Legislativo 58-2025, sin que, a criterio del sector privado, el contenido transmitido aporte información nueva que justifique la interrupción de la programación regular.

El documento reconoce que la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones faculta a Conatel a ordenar este tipo de transmisiones cuando existan razones de interés nacional o seguridad. No obstante, el Cohep advirtió que el uso frecuente de este recurso genera un impacto económico directo sobre las empresas de radio y televisión, cuyo principal activo es el tiempo de transmisión. Según el pronunciamiento, las interrupciones obligatorias afectan compromisos contractuales con anunciantes y provocan pérdidas económicas significativas, especialmente cuando se realizan bajo advertencia de sanciones y sin mecanismos de compensación para los medios.

El Cohep planteó que, si el Congreso Nacional desea informar sobre su labor legislativa, puede hacerlo a través del Canal 20 del Congreso Nacional o el Canal 8 del Gobierno, sin recurrir a cadenas nacionales que obliguen a todos los medios a suspender su programación. Como sector privado, la organización instó a Conatel a reconsiderar la frecuencia de estas convocatorias y a explorar canales alternativos de comunicación que no lesionen la operatividad de las empresas de comunicación ni vulneren la libertad de empresa.

