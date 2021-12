Joan Sebastian "tuvo muchas mujeres, pero muchas lo engañaron", dice su hermano  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El extinto cantante mexicano Joan Sebastian no sólo es conocido por su música, también tiene fama de mujeriego y de infiel, pero su hermano Federico Figueroa salió en defensa de él y dijo que muchas mujeres engañaron a El Huracán del Sur.



"Dicen que mi hermano tuvo muchas mujeres, pero muchas mujeres engañaron a mi hermano. Cuando toco el tema de engañar, no hablo del tema físico, sexual o de infidelidades, a Joan ciertas mujeres le ocultaron cosas del pasado", explicó en una revista reciente Figueroa.



"Cuando él se daba cuenta que le ocultaron esas cosas, se desenamoraba, si es la palabra correcta, o se le acababa el amor. Él engañó pero también fue engañado", sostuvo.



Por otra parte, en cuanto a la relación que Sebastian mantuvo con Maribel Guardia con quien vivía y había tenido un hijo, la actriz se enteró de que el cantante estaba saliendo con su colega Arleth Terán y decidió concluir el romance de manera definitiva lo que le trajo problemas colaterales.



"El error que cometió (con Maribel Guardia) lo pagó. Mucho lo pagó", aseguró Federico Figueroa al programa mexicano de televisión Ventaneando.



"Claro que sí le dolió la separación. Tiene un hijo con ella que lo adoraba y, aparte, la quería mucho, se enamoró mucho de ella".



Federico Figueroa dio a conocer que Joan Sebastian también recibió propuestas indecorosas por parte de algunas chicas y señoras. Lo cual, no era de su agrado porque le gustaba "enamorar y estar enamorado para tener una relación"; por lo tanto, también rechazó dichos ofrecimientos. "Podía llegar la mujer más guapa del mundo, mejor del mundo, físicamente hablando, pero si se le llegaba a ofrecer no le gustaba", concluyó.



