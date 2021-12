Revelarán cuáles fueron las últimas palabras de Avicii antes de morir

ESTOCOLMO, SUECIA.- A casi cuatro años de la muerte de Avicii se anunció el lanzamiento de un librio biográfico que contiene los escritos del famoso dj sueco que guardaba en su diario, además de las últimas palabras que dijo antes de quitarse la vida el 20 de abril de 2018.



El libro lleva el nombre de "Tim-The Official Biography of Avicii" y estará a la venta a partir del 18 de enero del 2022.



La publicación fue escrita por el sueco Mans Mosesson, quien conocía muy bien la vida del músico. El libro detallará los problemas de salud mental y abuso de sustancias que vivió el compositor a lo largo de sus años.



Asimismo, expondrá las entradas a rehabilitación y hospitales por sobredosis que enfrentó el dj que fueron el principal motivo de su muerte.



Para escribir la biográfía, el autor mantuvo conversaciones con los padres de Avicii, Anki y Klas Bergling , así como con familiares cercanos, amigos y colegas, para recabar información suficiente para su escrito.



En algunos fragmentos del diario de Avicii se publica: “Me costó mucho aceptar no volver a beber nunca, aunque todos los médicos sugirieron enfáticamente que esperara al menos un año antes de tomarme una cerveza más. Por supuesto, no escuché a la mayoría de ellos, puse atención a la pareja que dijo que estaba bien si tenía cuidado. Era ignorante e ingenuo y estaba recorriendo el mundo, todavía en una gira interminable”.

Vea aquí: Estas fueron las últimas palabras de los famosos antes de morir



También, el dj escribió que sus días en el hospital, donde le extirparon la vesícula biliar y el apéndice en 2014 por la pancreatitis que sufría, fueron sus verdaderas vacaciones.



“Esos días en el hospital fueron los días más libres de estrés y ansiedad que puedo recordar en los últimos seis años, esas fueron mis verdaderas vacaciones, por muy deprimentes que parezca. El alivio de pasar de un dolor extremo a ninguno, sabiendo que nadie espera nada más que esperar (que es la única forma de tratar la pancreatitis) y luego recuperarse fue enorme”, manifestó.



Avicii también plasmó en sus escritos que el dolor era incontenible y esperaba que su versión del futuro pudiera sobrellevar el estrés y la ansiedad que acarreaba su agitada vida. “El futuro Tim lidia con el dolor. El futuro Tim lidia con el dolor mejor que el Tim presente porque ya hay demasiados dolores presentes más urgentes para tratar”.



En el libro, también se revela que un día antes de la muerte de Avicii, Klas Berling, padre del músico, recibió una llamada de parte de un conocido que estaba con su hijo en el viaje y que le manifestó estar preocupado porque no comía ni hablaba en forma regular. Esta persona fue la misma que notificó a la familia del productor sobre su suicidio.



La última frase que el músico escribió en su diario fue “¡El derramamiento del alma es el último apego, antes de que se reinicie!”. Antes de su muerte, Avicii había expresado que estaba “en modo automático”.