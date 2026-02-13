Cazzu y su presunta nueva relación con Ignacio Colombara, ¿quién es?

El nombre de Ignacio Colombara comenzó a circular en medios de espectáculos como el presunto nuevo compañero sentimental de la cantante argentina Cazzu, en medio de su gira “Latinaje” por México.
Según versiones difundidas en programas de entretenimiento y redes sociales, la artista habría iniciado una relación con un integrante cercano de su equipo artístico durante el desarrollo del tour.
El periodista Javier Ceriani afirmó en su canal de YouTube que la intérprete encontró apoyo emocional en una persona de su entorno profesional en un momento de presión mediática y personal.
“Estoy en condiciones de confirmar que ya hay una relación amorosa estable”, aseguró Ceriani, al referirse al supuesto vínculo. Hasta el momento, la cantante no ha confirmado públicamente la relación.
Colombara nació el 23 de septiembre de 1999 en Mendoza, Argentina, y actualmente reside en Buenos Aires.
Desde temprana edad se vinculó al ámbito artístico, influenciado por su entorno familiar, particularmente por su madre, quien trabajaba en una productora.
Su carrera inició en el doblaje cuando tenía seis años, participando en producciones internacionales.
Entre los personajes a los que prestó su voz figuran Ravi Ross en la serie Jessie y su spin-off Bunk'd, Dante Pertuz/Inferno en Avengers Assemble y JJ Maybank en Outer Banks, además de personajes asociados al actor Karan Brar.
Posteriormente amplió su formación en teatro, música y expresión corporal, y desarrolló una carrera en danza, con base en hip hop, además de jazz y contemporáneo. Ha participado en presentaciones en el Teatro Colón y en giras internacionales por países de América Latina.
En redes sociales, Colombara ha compartido contenido relacionado con la gira “Latinaje”, lo que incrementó las especulaciones sobre su cercanía con la artista. Aunque no existe confirmación oficial del romance, su nombre ha ganado notoriedad como parte del entorno profesional de Cazzu.