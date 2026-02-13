Detienen a hondureño tras incidente con ICE en Nueva Jersey

Nueva Jersey, Estados Unidos.- Un hondureño, identificado como Jesús Fabián López Banegas, fue detenido por agentes federales de inmigración durante un operativo en el condado de Morris County en Nueva Jersey. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el incidente habría ocurrido al momento en que el hondureño intentó evadir su arresto, utilizando su vehículo de manera imprudente para embestir a una unidad policial.

Según versión oficial de agentes, un miembro de la unidad tomó su arma y disparó contra los neumáticos del automóvil, para evitar la fuga y neutralizar el riesgo. Las autoridades informaron que ningún agente resultó herido durante el incidente ocurrido.