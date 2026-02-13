  1. Inicio
Detienen a hondureño tras incidente con ICE en Nueva Jersey

Un hondureño fue detenido por agentes federales de inmigración en Nueva Jersey después de 'intentar evadir' su arresto, provocando un incidente y complicando su estatus migratorio

  • Actualizado: 13 de febrero de 2026 a las 16:27
Detienen a hondureño tras incidente con ICE en Nueva Jersey

Agentes de ICE custodian el vehículo del hondureño Jesús Fabián López Banegas.

 Foto: Cortesía

Nueva Jersey, Estados Unidos.- Un hondureño, identificado como Jesús Fabián López Banegas, fue detenido por agentes federales de inmigración durante un operativo en el condado de Morris County en Nueva Jersey.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el incidente habría ocurrido al momento en que el hondureño intentó evadir su arresto, utilizando su vehículo de manera imprudente para embestir a una unidad policial.

Según versión oficial de agentes, un miembro de la unidad tomó su arma y disparó contra los neumáticos del automóvil, para evitar la fuga y neutralizar el riesgo.

Las autoridades informaron que ningún agente resultó herido durante el incidente ocurrido.

Sin embargo, López Banegas niega la versión brindada por las autoridades y afirma que al momento de la operación no recibió instrucciones claras para detenerse, y que cuando su automóvil fue impactado, él conducía a baja velocidad.

Además, López aclaró que los disparos ocurrieron cuando ya estaba fuera de su vehículo.

El caso ha generado cuestionamientos y reacciones en la comunidad migrante, siendo testigos del exceso en el uso de la fuerza durante los operativos realizados por autoridades migratorias.

Redacción web
Scarleth Rodríguez

