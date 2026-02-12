Gobierno de Trump pone fin al despliegue de ICE en Minnesota

Minnesota, Estados Unidos.- El 'zar' de la frontera de la Administración Trump, Tom Homan, anunció este jueves el fin del despliegue masivo de agentes de inmigración en el estado de Minnesota, en el que dos estadounidenses perdieron la vida a manos de efectivos.

"Se lo he propuesto y el presidente Trump ha aceptado, que esta operación llegue a su fin", explicó Homan sobre el fin de la denominada Operación Metro Surge en una rueda de prensa en Minneapolis.

Según el zar, la campaña "ha dado los resultados satisfactorios" que el Gobierno de Trump esperaba y destacó el trabajo junto a los funcionarios estatales y locales "para mejorar la coordinación".

"Como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Minnesota ya no es un estado santuario para los delincuentes", dijo Homan.