¿Harto? El gesto de fastidio de Christian Nodal por el festejo de Belinda (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La relación entre Christian Nodal y Belinda ha sido una de las más seguidas y comentadas, pero esta vez fue motivo de críticas por un video que circuló en redes sociales donde aparentemente el sonoroense le hace un desplante a su novia.

Todo surgió a raíz de una broma de la intérprete de 'Luis sin gravedad' y sus amigos, quienes mientras cenaban en un lujoso restaurante, fingieron que era el cumpleaños de Nodal y comenzaron a cantarle el tradicional 'Feliz cumpleaños' mientras sostenían una vela.

Aunque la grabación mostró a todos sonriendo y disfrutando del momento, también captó el momento en que Belinda sonó un plato de cerámica con una cuchara de aluminio para seguir con el festejo, a lo que Nodal reaccionó de inmediato con un semblante molesto y la tomó de la muñeca para que detuviera sus movimientos.

Posteriormente, el artista se gira donde sus amigos tratando de devolver la sonrisa a su rostro. Aunque el ambiente se tornó incómodo, a Belinda pareció no importarle la reacción de su prometido, pues siguió riendo por la broma de cumpleaños. Cabe mencionar que el intérprete de 'Adiós amor' nació un 11 de enero.

Pocos minutos pasaron para que el video circulara por todas las plataformas sociales generando debates entre los usuarios sobre la reacción de Nodal y la broma de Belinda.

Opiniones divididas

El impase de los famosos ocasionó varias críticas y debates en redes sociales, pues mientras algunos usuarios decían que la reacción de Christian Nodal fue agresiva, otros acusaban a la cantante española de hacer bromas de mal gusto.

También hubo quienes se refirieron a la relación y lo que esconde detrás de las cámaras.

"Date cuenta amiga", "Pensé que había puro amor, pero qué bárbaro con esa cara hasta miedo me dio", "Ay Beli, ahí no es", "A cualquiera le molestaría ese sonido", "Qué broma más fea", "Ya cambiaron, no todo es amor ya", dijeron algunos internautas.

En los siguientes videos se ve a Christian de nuevo feliz, quitando la vela de la uva y comiéndosela entre sonrisas. Belinda también continúa riéndose de su celebración.

