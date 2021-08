¿Qué significa el Speedy Gonzales que publicó Nodal en su Instagram?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Borrar todas sus fotografías y dejar un Speedy Gonzales en su cuenta de Instagram provocó que muchos de sus seguidores especularan que Christian Nodal y Belinda habían terminado su relación, pero realmente el significado es otro.



Y es que no es la primera vez que el cantante publica la imagen del dibujo animado de Looney Tunes en su red social.

Según explicó el mismo artistas, el ratoncito es su personaje infantil favorito y el publicarlo significa que vienen cosas buenas y nuevas para sus seguidores.



"El rollo es que Speedy Gonzales es uno de mis personajes favoritos, siento que soy yo, no sé por qué, porque se supone que es el ratoncito más veloz de todos del mundo, o de México, no sé pero yo digo que de todo el mundo", comenzó diciendo en una entrevista para la revista GQ.



"Yo siento que me identifica mucho por cómo ha sido mi carrera, súper veloz y todo ese rollo. Entonces siempre que subo esta foto - que la he subido varias veces - es porque viene algo muy cabrón. Yo supongo que a lo mejor iba a salir el disco, alguna canción o algún dueto, porque siempre que lo pongo es que va salir algo machín", se le escucha decir en el video.

Con esta explicación, se podría decir que el artista está a punto de sacar su nuevo disco, en el que se presume tiene colaboraciones con su prometida Belinda y la banda MS.



Con este se pondría fin a los rumores de su ruptura, además la publicación de un video demostraría que la pareja se encontraba en un set de grabación en los últimos días.