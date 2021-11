¿Cómo se enteró la familia de Octavio Ocaña de su muerte?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Han pasado casi dos semanas desde la muerte de Octavio Ocaña, mejor conocido como 'Benito Rivers', y nuevos datos siguen alrededor del caso que conmocionó a toda la comunidad del espectáculo mexicano. Esta vez, sus familiares contaron cómo se enteraron de la noticia más difícil de sus vidas.

Durante una entrevista para el programa 'De primera mano', Ana Lucía Ocaña, madre del actor de 'Vecinos', contó a detalle cómo se enteró que su hijo estaba muerto.

“Le hablan a mis esposo, un amigo que andaba ahí dando las vueltas, y le dice él ‘pues dime’, pero yo no estaba ahí presente, andábamos en Mérida y le dice ‘dime qué pasó’, ‘es que tu hijo está grave’, yo cuando oí ‘grave’ me enloquecí, ‘grave de qué, en el hospital?’, entonces salió él para que yo no escuchara y dije ‘bueno, si está en el hospital, pues rápido vamos y resolvemos’, sale él, yo ya no escucho y según él me comentó que le dijo ‘dime qué tan grave, dime la verdad’, ‘no es que está muy delicado, dime la verdad, ¿grave o muerto?, le dijo ‘tu hijo está muerto’, recordó entre sollozos la mujer.

"Entra él y me dice ‘te tengo que decir algo y tienes que ser fuerte, nuestro hijo está muerto’, Ya en ese momento empezó la guerra campal del sufrimiento, el destrozo, el desgarre del alma”, dijo.

La madre del actor agregó que la negación sobre el hecho la invadió y fue su familia quien le ayudó a tener las fuerzas necesarias para afrontarlo, aunque no le fue nada fácil.

Por su parte, Ana Leticia, hermana del actor fallecido, contó que las cosas cambiaron de un momento a otro y el que parecía ser el día más feliz de su vida se convirtió en una pesadilla.

“Estaba en Veracruz con mi abuelita, con la mamá de mi mamá que también es mi mamá, en su casa, porque ese día creí que había sido el día más feliz de mi vida porque me titulé de Licenciada en Administración y para mí que había sido el mejor día de mi vida. Me marca mi mamá, me lo dice, yo no lo podía creer, le pedí que me pasara a mi papá y cuando mi papá me lo confirma pues para mí fue desgarrador, empecé a pegar de gritos en casa de mi abuelita, obviamente sin prevenir que mi abuelita es una persona grande y también siente feo de verme así de estar así, no pensé en eso en ese momento, fue horrible”, reveló la joven.

Dijo que además de su graduación, el hecho de que su hermano falleciera tres días después de su cumpleaños fue otro aspecto que la marcó de por vida.

Frente a las críticas

La prometida de Octavio Ocaña, Nerea Godínez, también estuvo presente en la entrevista y aprovechó para hacerle frente a las críticas de los internautas, quienes la han señalado porque 'no lloró la muerte de su novio'.

"Todavía sigo en shock, ese día ni siquiera pude llorar, fue de ve y busca papeles, si no no nos lo van a dar (el cuerpo), a buscar entre mil papeles, su acta de nacimiento, la verdad es que ni te da tiempo. La gente dice ‘Por qué no lloras’, les digo ‘es que lloro en mi casa sola’. Yo lloro en mi casa sola, sufro sola, y salgo a hacerle frente al mundo porque hay una vida por delante y a él le gustaría que le echemos muchas ganas", explicó.

Muerte

Era la tarde del 29 de octubre, cuando Octavio conducía su vehículo en compañía de otras dos personas, de repente, una patrulla policial comenzó a darle persecución -por causas que todavía son un misterio- y lo siguiente que se supo fue que el actor había chocado aparatosamente y presentaba una herida de bala en la cabeza.

Aunque permaneció con vida minutos después del impacto, falleció sentado dentro de su carro, con su rostro, cabeza y manos ensangrentados.

Desde entonces la familia del actor lucha por demostrar su versión: que fue asesinado por los uniformados que lo perseguían, sin embargo, el reporte pericial indica que él se disparó solo de forma accidental, con su propia arma.

