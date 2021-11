'No es vida cuidarse de la policía, por eso no regreso a México': Eugenio Derbez envía audio a padre de Octavio Ocaña

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La muerte de Octavio Ocaña, mejor conocido como 'Benito Rivers', dejo un gran vacío en el mundo del espectáculo mexicano y uno de los famosos que se pronunció fue Eugenio Derbez, pieza clave para que consolidara su carrera.

Durante una entrevista para el programa 'Sale el sol', Octavio Pérez, padre del protagonista de 'Vecinos', dio a conocer un audio que le envió el comediante mexicano lamentando lo sucedido.

"Te iba a decir que me da mucho gusto saludarte, cosa que es cierto, pero no en estas circunstancias por supuesto. No sabes lo triste que estoy y que he estado estos días por todo lo que ha pasado, no paro de pensar en Octavio, no paro de leer las noticias. Estoy muy enojado. Me siento impotente ante todo lo que veo y leo, no puedo creer que esto haya sucedido y si yo me siento así no quiero ni imaginar cómo se sienten ustedes”, dijo Derbez al inicio del audio.

El comediante agregó que en México ya no se puede vivir no solo por el peligro que representan los criminales sino tambien los policias.

"Qué tristeza que en México ya no se pueda vivir. Yo cada vez que pienso en regresar, de verdad, pienso en este tipo de cosas y por eso no regreso, porque ya no es vida estarse cuidando no solo de los criminales, ahora también de la policía y ya son muchos años así, en que no puede uno confiar... es una tristeza”, aseguró.

Eugenio Derbez impulsó la carrera de Octavio, pues su sentido del humor lo cautivó y lo invitó a participar en un casting en el que resultó ganador.

Derbez finalizó el audio con la esperanza de que se esclarezca el misterio que ha rodeado el caso de Ocaña. “Les mando un abrazo enorme y pido que se haga justicia. Aquí estoy por si en algo puedo ayudar, ojalá que las cosas se aclaren y la verdad salga a la luz”, finalizó Eugenio Derbez.

Muerte

Era la tarde del 29 de octubre, cuando Octavio conducía su vehículo en compañía de otras dos personas, de repente, una patrulla policial comenzó a darle persecución -por causas que todavía son un misterio- y lo siguiente que se supo fue que el actor había chocado aparatosamente y presentaba una herida de bala en la cabeza.

Aunque permaneció con vida minutos después del impacto, falleció sentado dentro de su carro, con su rostro, cabeza y manos ensangrentados.

Desde entonces la familia del actor lucha por demostrar su versión: que fue asesinado por los uniformados que lo perseguían, sin embargo, el reporte pericial indica que él se disparó solo de forma accidental, con su propia arma.

