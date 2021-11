Padre de Octavio Ocaña es contactado por secretario de Gobernación tras apoyo de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el gobierno intervendría en la investigación del asesinato del actor Octavio Ocaña, muy recordado por interpretar a "Benito Rivers" en la serie Vecinos. Ahora, la Secretaría de Gobernación ya logró contactarse con el padre de la víctima, Octavio Pérez.



El mandatario señaló que la intervención del gobierno federal respeterá los avances realizados por las autoridades del Estado de México, no obstante afirmó que no tendrán ningún problema para continuar con el proceso gracias a su amistad con Alfredo del Mazo, gobernador del estado.

Horas después de que López Obrador anunciara las nuevas medidas a tomar en el caso que ha conmocionado a los fanáticos de la icónica serie, el padre del actor, Octavio Pérez, confirmo que ya tuvo comunicación con el secretario de gobernación.



“Sí, él ya hizo un comunicado en la mañana, ya se comunicó el secretario particular de Adán Augusto, el secretario de gobernación, ya se comunicó conmigo. Tuvimos un enlace, una llamada, el día de hoy, no sé la hora, en cuanto hable con ellos, yo luego hago un comunicado y les aviso cómo estuvo la cosa”, contó el padre de familia al programa Chismorreo.



Asimismo, Pérez mencionó que están a la espera que se realice una investigación a fondo, pues para él hay muchas irregularidades en el caso.



“Que sí me van a apoyar, ya a la Fiscalía nada más faltaría ver que investigara como debe de ser, con todas las anomalías que hubieron (sic), todas las fallas que hubieron (sic), los videos que hay. Ahorita ya levanté la voz y ya me escucharon. Fue la presión social, yo no metí, no tengo ningún abogado metido ahorita porque no me interesaba, lo que quería primero era limpiar el nombre de mi hijo y es todo. Un abogado mío todavía no entra en acción, va a entrar a su debido tiempo, pero ahorita queríamos arreglar esto socialmente porque todo mundo conoció a Benito”, agregó.

"Somos gente sana, gente de trabajo"

Por otra parte, el padre del fallecido actor destacó la honorabilidad de Octavio Ocaña mientras continuaba con la entrevista, recordando que él lo apoyó en todo momento.



“Somos gente sana, gente de trabajo, gente de fútbol, cuando él dejó de actuar, que dijo a los dos años, ‘no quiero ser actor’, lo apoyé, lo metí a la escuela de fútbol y a nosotros no nos hacía falta ni el dinero ni la fama, él se lo ganó solito. Lo que es Octavio Ocaña se lo ganó solo. No somos ni ladrones, ni asesinos, ni drogadictos, ni borrachos, todo eso es mentira”, manifestó Pérez en alusión a lo publicado por la revista TV Notas, medio que señaló que el joven se habría visto envuelto en problemas de narcomenudeo.



Notablemente molesto por la información divulgada por la revista, el señor mencionó que las pruebas están claras y que las evidencias contradirían el comunicado lanzado por la Procuraduría General de Justicial del Estado de México.



“Por eso me da coraje, indignación, oír tantas idioteces que dicen de mi hijo, es lo que más me da coraje y más coraje por lo que le pasó obviamente. No sé de dónde agarro tantas fuerzas, mi esposa está devastada, mis hijas están devastadas, el único que está de pie soy yo. No lo he podido llorar porque primero lo quise enterrar, ¿para qué? Para que nadie tuviera acceso a nada, ni mucho menos a esa gente a que le siguieran abriendo cada rato”, añadió.

