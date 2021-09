Google rinde homenaje a Avicii en el día que habría cumplido 32 años

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tim Bergling, mejor conocido en el mundo como Avicii, fue homenajeado este miércoles con el famoso doodle de Google en el día que el famoso DJ estuviera celebrando su cumpleaños 32.



Avicii es considerado como uno de los compositores de música electrónica más conocidos de las primeras décadas del siglo XXI, algunos aseguran que fue uno de los primeros en introducir este género musical en las listas de los más vendidos.



Tim nació el 8 de septiembre de 1989 en Estocolmo, Suecia, y empezó en la música cuando era un niño, pero no fue hasta los 16 años que comenzó a crear sus propios temas, gracias a la inspiración de uno de sus hermanos.



Aunque Avicii creó varios temas, fue "Levels" el que lo llevó a la fama mundial en 2011, canción que se convirtió en un éxito y que lo hizo estar nominado a un Grammy.

En 2013 lanzó Wake me up y sus número llegaron a lo más alto lo que lo llevó al número uno en Spotify Global Chart y en la lista Dance/Electronic Songs de Billboard, donde se mantuvo 14 semanas seguidas.



Los problemas de salud hicieron que el DJ se retirara un tiempo de la música, pero fue en 2016 que decidió no volver a subirse a un escenario, sin embargo siguió creando hasta poco antes de su muerte.



Avicci fue encontrado sin vida el pasado 20 de abril de 2018, tenía 28 años, y según se conoció se habría quitado la vida con una botella de vino rota. Fue sepultado dos meses después de su muerte.

Doodle

Google ha decidido conmemorar con un doodle especial para que todo el mundo que entre en el buscador conozca más del artista que revolucionó la música electrónica.



Al dar click en la imagen que aparece este lo llevara a un video de forma animada que muestra distintas ilustraciones con la vida del compositor, junto a uno de sus canciones más conocida "Wake me up" que fue publicada hace 8 años.