Camila Cabello responde críticas: "Estoy agradecida por este cuerpo"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Camila Cabello respondió en redes sociales las críticas que recibió en las últimas semanas por "descuidar" su cuerpo.



La intérprete de "Señorita" aseguró que se siente agradecida por su cuerpo y porque puede "hacer todo".



Y es que la guapa novia de Shawn Mendez ha sido duramente criticada por dejar ver su celulitis, panza y estrías.



Por esta razón, Camila aprovechó para decir a través de TikTok que ella es una persona normal y que sus curvas son reales.



"Estaba corriendo por el parque pensando en mis propias cosas, intentando mantenerme en forma, mantenerme sana. Y llevo puesto un top", empezó diciendo en TikTok.



Agregó: "Y no estaba metiendo barriga porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no mete la panza todo el rato. Y pensé "Vaya", pero luego me recordé a mí mismo que eso de estar en guerra con tu propio cuerpo ya está de moda".



"Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer todo lo que hago. Somos mujeres reales con curvas y celulitis y estrías y grasa. Y eso es nuestro, chicos", finalizó.

