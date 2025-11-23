¿Renunció o la despidieron? Corina García revela por qué ya no trabaja con Supremo

Aunque la creadora de contenido se mostraba muy feliz trabajando al lado del creador de contenido Supremo, dio a conocer que ya no sigue con él. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí los detalles.
Durante varios meses, Corina estuvo colaborando con Supremo. Ganó notoriedad pública hace algún tiempo, cuando se desempeñó como encargada de las redes sociales de un medio de comunicación.
Tras salir del medio de comunicación, Corina reapareció ante el público trabajando con Supremo, convirtiéndose en una figura cercana al creador de contenido y encargándose nuevamente del manejo digital, lo que impulsó aún más su presencia en plataformas sociales.
Su participación en el partido de los tiktokers jugó un papel que fortaleció su perfil como community manager y generó una ola de apoyo y reconocimiento por parte de los seguidores de ambos.
Pero tras varios meses de colaboración, la joven confirmó que ya no trabaja más con Supremo y decidió explicar las razones detrás de su decisión.
Según relató, para continuar con sus funciones debía mudarse a La Ceiba, ya que allí reside Supremo, una condición que no estaba dispuesta a aceptar debido a que su vida está establecida en Tegucigalpa.
“No estoy con él porque a mí se me hace demasiado difícil vivir en La Ceiba. Él reside en La Ceiba, yo tengo mi vida hecha aquí en Tegucigalpa, tengo 10 años viviendo por acá, entonces no puedo”, dijo Corina.
“Tengo un hermano menor que depende de mí y para mí él es mi bebé”, añadió Corina García.
La joven resaltó que tiene un hermano menor al que considera “como un hijo” y del cual debe estar pendiente, por lo que un cambio de ciudad representaba un sacrificio personal que, asegura, no podía asumir.
Corina dejó claro que su decisión responde exclusivamente a cuestiones familiares, desmintiendo los rumores que circulaban en redes sociales sobre un supuesto conflicto entre ella y el creador de contenido.