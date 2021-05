Angelina Jolie critica a juez de divorcio por no dejar declarar a sus hijos

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Angelina Jolie criticó a un juez que decidirá sobre la custodia de sus hijos en su divorcio de Brad Pitt, al afirmar en un documento de la corte que el magistrado se negó a permitir que sus hijos prestaran declaración.



Jolie, que ha tratado de descalificar al juez John Ouderkirk del caso de divorcio, dijo en el documento presentado el lunes que el juez se negó a escuchar evidencia que, según ella, es relevante para la seguridad y el bienestar de sus hijos antes de emitir un fallo provisional. Los documentos no detallan cuál sería esa evidencia.

VEA: Angelina Jolie deja que Taylor Sheridan la lleve al infierno



“El juez Ouderkirk le negó a la señora Jolie un juicio justo, al excluir indebidamente su evidencia relevante para la salud, seguridad y bienestar de los niños, evidencia crítica para presentar su caso”, según el documento presentado en la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de California.



La actriz también dijo que el juez “no ha considerado adecuadamente” una sección del código de tribunales de California, que dice que es perjudicial para los intereses de los hijos que la custodia se otorgue a una persona con antecedentes de violencia doméstica. No detalló a qué se refería, pero sus abogados presentaron un documento sellado en marzo que supuestamente ofrece información adicional.

+Angelina Jolie demanda a Brad Pitt por abuso infantil

Separación

Jolie pidió el divorcio en 2016, días después de una disputa en un vuelo privado que transportaba a los actores y sus hijos de Francia a Los Ángeles. Pitt fue acusado de maltratar a su hijo de 15 años durante el vuelo, pero las investigaciones de los funcionarios de bienestar infantil y el FBI se cerraron y no se formularon cargos contra el actor. El abogado de Jolie dijo entonces que la actriz solicitó el divorcio “por la salud de la familia”.



Su nuevo documento dice que el juez “se ha negado a escuchar la opinión de los adolescentes menores sobre sus experiencias, necesidades o deseos en cuanto al destino de su custodia”, citando un código de California que dice que un niño de 14 años o más debe poder declarar si desea.



Tres de los seis hijos de Jolie y Pitt son adolescentes: Pax, de 17 años; Zahara, de 16, y Shiloh, de 14. El mayor, Maddox, tiene 19 años y no está sujeto a la decisión de custodia. La pareja también tiene gemelos de 12 años, Vivienne y Knox.



En respuesta a la presentación de Jolie, los abogados de Pitt dijeron: “Ouderkirk ha llevado a cabo un procedimiento extenso durante los últimos seis meses de una manera exhaustiva y justa y llegó a una decisión y orden tentativas después de escuchar a expertos y testigos perspicaces”.

DE INTERÉS: Amazon compra los estudios MGM para fortalecerse con películas en línea



El documento de Pitt dice que el juez encontró que el testimonio de Jolie “carecía de credibilidad en muchas áreas importantes, y la orden de custodia existente entre las partes debe modificarse, según la solicitud del señor Pitt, en el mejor interés de los niños”.



Dice que las objeciones de Jolie y los retrasos adicionales para llegar a un acuerdo “causarían un daño grave a los niños, a quienes se les negará aún más la permanencia y la estabilidad”.

Custodia

No está claro cuál es el acuerdo de custodia actual porque el tribunal sella la mayoría de los archivos. Cuando comenzó el proceso de divorcio, Pitt buscó la custodia compartida y Jolie buscó la custodia física primaria, lo que significa que los niños vivirían más de la mitad del tiempo con ella. Pero se han realizado cambios que no se han hecho públicos.



Peter Harvey, un abogado de Jolie cercano al caso pero que no está directamente involucrado, dijo que la actriz “apoya la custodia compartida”, pero la situación es complicada y no puede entrar en detalles porque los procedimientos judiciales están sellados.



Los abogados de divorcio de ambas partes se negaron a hacer declaraciones sobre los nuevos documentos presentados.



Harvey dijo a The Associated Press que las luchas de la familia han llevado a Jolie a asumir un papel más activo para cambiar el enfoque de la ley sobre los problemas de custodia.



“La señora Jolie ha estado trabajando de manera privada durante cuatro años y medio tanto para sanar a su familia como para luchar por mejoras en el sistema para garantizar que otras familias no pasen por lo que ella ha pasado”, dijo Harvey, ex secretario de Justicia de Nueva Jersey que ha estado trabajando con Jolie en cuestiones legales.

LEA: El cambio radical de la hija de Daddy Yankee tras adelgazar 88 libras



Jolie ha tratado de descalificar a Ouderkirk, un juez privado que ella y Pitt eligieron para mantener su privacidad, argumentando que éste tiene una relación comercial inapropiada con uno de los abogados de Pitt.



En su documento presentado el lunes, dijo que si la decisión de custodia provisional es definitiva por parte de Ouderkirk, la apelará.

Relación

Jolie, de 45 años, y Pitt, de 57, fueron una de las parejas más preeminentes de Hollywood durante 12 años.

Llevaban casados dos años cuando Jolie solicitó el divorcio y fueron declarados divorciados en abril de 2019, luego que sus abogados pidieran un dictamen que permitiera que una pareja casada fuera declarada soltera mientras quedaban otras cuestiones por resolver, incluyendo las finanzas y la custodia de los hijos.

ADEMÁS: Biby Gaytán revela arma "infalible" para no le quiten a su esposo, Eduardo Capetillo