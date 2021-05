Amazon compra los estudios MGM para fortalecerse con películas en línea

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Amazon anunció el miércoles que comprará por 8,450 millones de dólares los emblemáticos estudios de cine MGM, lo que le permitirá disponer de su vasto e histórico catálogo para fortalecerse en el mundo del streaming.



El acuerdo buscar vigorizar a Amazon Prime Video con unas 4,000 películas y 17,000 shows de televisión para competir con Netflix y otras plataformas en ese creciente mercado.

Las partes "concluyeron un acuerdo de fusión definitiva, en virtud del cual Amazon adquirirá MGM por un precio de compra de 8,450 millones de dólares", indicó Amazon.



Se trata de la segunda adquisición más costosa en la historia de Amazon tras la compra de los supermercados estadounidenses Whole Foods por 13,700 millones de dólares en 2017.



"MGM tiene casi un siglo de historia cinematográfica y completa el trabajo de Amazon Studios, que se ha concentrado principalmente en la producción de programas televisivos", añadió el gigante del comercio en línea.



El acuerdo se cerró en un momento en que Amazon no para de crecer en el comercio digital y en la computación desmaterializada (cloud) y quiere acelerar el paso en el sector del entretenimiento cuando los consumidores se están volcando sin pausa hacia los medios en línea.



"Estamos muy entusiasmados con MGM", dijo el fundador de Amazon, Jeff Bezos, a los accionistas en una reunión anual en la que anunció que entregaría el puesto de director ejecutivo el 5 de julio a Andy Jassy y que asumirá como presidente ejecutivo.



"MGM tiene un catálogo vasto y profundo (...) Va a ser un trabajo muy divertido, y las personas que aman las historias serán los grandes beneficiarios".



Amazon contará con los míticos estudios Metro Goldwyn Mayer (MGM), un nombre icónico de Hollywood que en los últimos años ha cambiado varias veces de dueño y recurrió a la ley de quiebras.



Amazon, por tanto, asegura que ayudará "a preservar la herencia y el catálogo de filmes de MGM, y ofrecerá a sus clientes un mejor acceso a sus obras existentes".



"MGM tiene casi un siglo de historia cinematográfica y complementa la obra de Amazon Studios que inicialmente apuntó a producir programas de televisión", dice un comunicado de ambas empresas.



El catálogo de MGM anterior a 1986 pertenece al canal Turner Classic Movies, y muchas de las películas que MGM posee desde su adquisición del estudio cinematográfico United Artists en 1981 están bajo el control de TCM hasta 2022 en virtud de un acuerdo entre ambas compañías.

Crecientes ganancias

El negocio es un nuevo cambio en el mundo del streaming cuyo crecimiento es incesante y es dominado por gigantes como Netflix. La tendencia a usar esas plataformas se fortaleció aún más durante la pandemia de covid-19.

En contrapartida MGM se vio perjudicada por el cierre de salas de cine en todo el mundo.



Amazon cuenta con 175 millones de abonados en todo el mundo. En recientes informes, Netflix dijo que su cantidad de suscriptores en todo el mundo subió a 208 millones mientras que Disney cuenta con 159 millones de clientes en varios servicios en línea.



Netflix invertirá este año 17,000 millones de dólares en contenidos en un esfuerzo por mantener su liderazgo en el mercado



El acuerdo con MGM "ayuda definitivamente a Amazon porque los consumidores quieren más contenidos", dijo Dan Rayburn, analista de medios del gabinete Frost & Sullivan.



El acuerdo podría incrementar el escrutinio de Netflix, una de las grandes tecnológicas que están bajo la lupa de organismos de reglamentación de la competencia de muchos países.



Amazon fue demandada el lunes por la capital de Estados Unidos, Washington (DC), por supuesto abuso de su poder dominante en el comercio en línea.

La semana pasada, el gigante de las telecomunicaciones AT&T anunció la fusión de su filial WarnerMedia, propietaria de los estudios Warner Bros, con el grupo Discovery para competir con plataformas como Disney+ y Apple TV+ que se están abriendo paso rápidamente en el mercado.