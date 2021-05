"Me tuve que poner pañal, casi": Yuri revela las secuelas que le dejó el covid-19

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La cantante mexicana Yuri reveló las terribles secuelas que padeció luego de contagiarse con el covid-19.

En septiembre del año pasado cuando la producción del show televisivo ¿Quién es la máscara? se enteró que el virus rondaba en el set de grabación, Yuri, Consuelo Duval, Juanpa Zurita y Omar Chaparro contrajeron la enfermedad.

Luego de meses de padecer el contagio, la intérprete habló sobre su experiencia y los efectos secundarios que sufrió su cuerpo tras recuperarse.

En entrevista con la periodista Patricia Castañeda, confesó que uno de los principales problemas con los que tuvo que lidiar fue una intensa diarrea que la imposibilitó a desarrollar sus actividades cotidianas.

"En diciembre muchas diarreas, o sea, yo me hacía casi casi popó en donde cayera (...) yo iba y venía, me tuve que poner un pañal casi casi”, relató.



Asimismo, detalló que estos incidentes se convirtieron en una etapa muy difícil de sobrellevar, en especial la incontinencia que la hizo pasar momentos muy incómodos en su trabajo.

Uno de estos ocurrió durante la grabación de su más reciente videoclip ¿Dónde quedo yo? puesto que la cantante no se aguantó y se hizo del baño sobre el vestuario.

"Me acuerdo que me prestaron un versachazo divino y todo, no, pues lo hice popó todo, lo tuvieron que lavar”, recordó Yuri.

Otras secuelas

Además de la diarrea, Yuri experimentó temblores, episodios de ansiedad por no poder respirar y caída del cabello. Y agregó que todavía hay espacios en su cabeza que no se han cubierto en su totalidad.

Otros de los estragos que le dejó el mortal virus fue la pérdida de memoria y de la que aún no logra recuperarse, pues a veces se le olvidan las cosas al igual que Consuelo Duval.

"Sí se me olvidan mucho las cosas, se me va el avión (...) se me borra el casete así feo o a veces me entran así unas “tembeleteras” (temblores) de la nada, ahora, va pasando”, manifestó la cantante.

