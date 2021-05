"desAMORfosis": el nuevo álbum de Thalía inspirado en los matices del amor

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Thalía invita a una noche de fiesta intensa en “desAMORfosis”, un álbum en el que abrió de par en par las puertas de su corazón, pero sin dejar de bailar o darle un toque de sabor mojito.



El título del álbum lanzado el viernes es una combinación de “desamor”, “amor” y “metamorfosis”, tres elementos con los que Thalía buscó llevar a los escuchas por todos los matices de una relación. Comienza tranquilo y evoluciona hasta llegar a la pista de baile antes de terminar con una nota más introspectiva e íntima.

“Es un viaje interno, es un clavado a mis emociones, a mis desamores, a mis amores y a esa metamorfosis de lo que ha pasado en todos estos años en mi vida que me ha convertido en la mujer que está aquí junto a ti”, dijo Thalía en una entrevista reciente por videollamada desde Nueva York.



“De principio a fin yo cuento la historia, desde el primer roce, el primer acercamiento al amor, esa cruzada de ojos... a cuando te dejas ir, cuando estás ciego de amor, cuando se te cae la venda, cuando te rompen el corazón”, dijo Thalía.



Para la cantante, es precisamente en el desamor donde existe un mayor aprendizaje, a pesar del dolor.



“Los raspones, los corazones quebrados, el ego destrozado en el cuerpo sin fuerza, yo creo que ahí es donde viene el crecimiento... la metamorfosis, el cambio de piel”, expresó. “Y a fin de cuentas en todo este andar del amor llegas a la conclusión que, si no empiezas amándote a ti y si no es acerca del amor propio, no vas a poder nunca encontrar esa persona que es la ideal para ti... Empieza por ti. Empieza amándote a ti. Amate, respétate, quiérete, mímate”.

Melodía



“desAMORfosis” fusiona distintos géneros, del reggaetón a la bachata, la balada pop y la música electrónica. Fue creado en Colombia, Nueva York, Los Ángeles, Miami y Brasil. Tiene invitados a astros de la música urbana como Jhay Cortez, Myke Towers y productores jóvenes como Tainy, Edgar Barrera, Maffio y Trooko.



“Es un disco que juntó a todos estos grandes y a todos estos nombres en una atmósfera como de amor y de querer hacer algo con buena energía, porque definitivamente hemos pasado por estos meses y por este año y hemos tenido que hacer ese salto interno sí o sí”, dijo Thalía. “Cuando nos juntamos fue como ese bálsamo de hacer algo positivo, algo que se sienta cuando escuches los primeros acordes”.



Algunas canciones del álbum son ya favoritas de los fans, como “Tick Tock” con Farina y Sofia Reyes, que debutó en la lista Top Global Music Videos de YouTube y llegó al Top 20 del Latin Pop Airplay de Billboard. El video de “Ya tú me conoces”, con Mau y Ricky, suma más de 17 millones de vistas en YouTube. Este reggaetón sorprende también por la honestidad de las letras: Thalía dice una grosería en la primera estrofa contra un amante que le reclama su ausencia después de una noche de copas.

“Mis seguidores de toda la vida saben que soy Thalía la del Barrio, no era sólo un personaje, sino que el barrio sigue aquí”, dijo en referencia a su emblemático personaje de la telenovela homónima. “El ser uno se transforma en música, entonces eso se transforma en ‘Ya tú me conoces’, se transforma en ‘Barrio’, en todas esas canciones que están en este disco”.



A días de su lanzamiento, Thalía presentó en vivo el sencillo “Mojito” en el evento Latin Grammy Celebra Ellas y Su Música de la Academia Latina de la Grabación, y poco después subió el video a su cuenta de YouTube.

Limitaciones



“Ya yo me veía en una ‘pool party’ (fiesta de piscina) en Las Vegas todos con sus mojitos, cantando con el DJ, pero estamos en pandemia”, dijo Thalía sobre el lanzamiento. “Es como buscar otra forma de seguir creando ‘hype’ (bombo publicitario) en nuevas plataformas, en nuevas ideas. Estoy emocionadísima porque creo que la canción es demasiado sexy”.



Thalía dice que en su carrera siempre ha habido dualidadades: “Entre la niña buena y la mujer sexy. Entre la chica romántica y la mujer agresiva. Entre la que canta al amor y al mundo en rosa y la que canta ‘Pacto entre los dos’ y canciones sadomasoquistas”.

Pero la constante ha sido siempre su capacidad para mantenerse creativa y sorprenderse a sí misma, algo que no quiere dejar de hacer cuando cumpla 50 años en agosto.



“Estoy emocionada, estoy contenta, estoy agradecida”, expresó la artista. “Dios ha sido muy generoso conmigo, he vivido tantas cosas tan maravillosas. Estoy comenzando mi vida de alguna forma, siento que cada día es una oportunidad para empezar. Energéticamente en cuanto a ideas y forma de ser, siento que estoy o me he quedado como en los 25. Yo me siento con esa pujanza y esas ideas y esas cosas, siempre estoy ahí”.



Y, claro, también tiene consejos para llegar, o tratar de llegar, a las cinco décadas de vida como ella.



“Trato de llevar una vida súper saludable, con ejercicio, con alimentación correcta, no fumo, no bebo, no me drogo, trato de pasarla ‘happy’ (feliz)", dijo. "Creo que eso es reconfortante y eso te lo regresa la vida”.





