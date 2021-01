Thalía y Laura Zapata denuncian maltratos contra su abuela de 103 años

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Indignadas reaccionaron Thalía y su hermana Laura Zapata tras conocer el estado de su salud en el que se encuentra su abuela Eva Mange Márquez, quien este lunes arribó a sus 103 años, pero no pudo festejar como era debido porque su cuerpo sufre los efectos de lo que sus nietas consideran un maltrato "inaceptable".



"Hoy 18 de enero del año en curso, deberíamos de estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela, doña Eva Mange Márquez. Mas, lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables", escribió Thalía en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía en donde se ve a la señora disfrutando de un delicioso helado.

La matriarca de la familia se encuentra dentro de un hogar de retiro, donde debido a su edad y algunos padecimientos personal especializado se encargaría de todos sus cuidados, pero según lo relataron las actrices, en este sitio no solo la descuidaron, sino que además les ocultaron la situación durante meses.



"Estos son los 'cuidados' que le han procurado a mi abuela. Tiene 9 escaras decúbito. No puedo creer que esto esté sucediendo", escribió Laura Zapata, al tiempo que pidió "justicia" para los responsables.

Zapata, que compartió perturbadoras fotografías de las heridas que presuntamente presenta el cuerpo de su abuela, aseguró que ya se encuentra tomando cartas legales en el asunto. Además, dijo que sus gestiones para conseguir esclarecer la situación no solo van dirigidas a la integridad de su abuela, sino también por todos los que llegan a la "honrosa edad de la vejez".

Estos son los “cuidados” que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables.:broken_heart: pic.twitter.com/VWu0LGwRCv