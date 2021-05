Corte falla a favor de herederos de Michael Jackson

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Una corte fiscal federal falló a favor de los herederos de Michael Jackson en una batalla que se ha prolongado años al concluir que el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) infló demasiado el valor de los bienes e imagen de Jackson al momento de su muerte, lo que llevó a una factura de impuestos demasiado elevada para sus herederos.



El IRS había estimado el valor de tres aspectos en disputa de la fortuna de Jackson en 482 millones de dólares cuando este murió en 2009. En su decisión emitida el lunes, el juez Mark Holmes bajó esa cifra a 111 millones de dólares, mucho más cerca los propios cálculos de los herederos.

Los albaceas del patrimonio de Jackson dijeron que era una victoria enorme y ambigua para los hijos de Jackson.



“Estamos complacidos”, dijo el coalbacea John Branca a The Associated Press el martes. “Siempre tratamos de hacer lo correcto. Tratamos desde el principio de seguir las reglas del IRS y las regulaciones y confiamos en los mejores expertos posibles. Es desafortunado que nos hayamos visto obligados a litigar para protegernos”.



El juez estuvo más en desacuerdo con el IRS sobre el valor de la imagen de Jackson. Mientras que el IRS la estimó en 161 millones de dólares, Holmes dictó que era sólo de 4,15 millones. Señaló que a pesar de que el artista fue absuelto de todos los cargos en su juicio de 2005 por presunto abuso de menores, las acusaciones continuaron persiguiéndolo y que, mientras Jackson seguía agotando fechas para una gira mundial planeada cuando murió, no logró encontrar un patrocinador o socio de mercancías.



“El hecho de que no ganó un centavo por su imagen y semejanza en 2006, 2007 o 2008 muestra el efecto que esas acusaciones tuvieron, y continuaron teniendo, hasta su muerte”, escribió Holmes en la decisión de 271 páginas que sigue la fama y finanzas de Jackson la mayor parte de su vida.

La lucha fiscal llevó a una factura de unos 700 millones de dólares después de una auditoría a los impuestos de 2013 sobre el patrimonio, cuyos herederos son la madre de Jackson y sus tres hijos, de los cuales unos 200 millones eran de penalización por pagos insuficientes.



Un nuevo cobro de impuestos será calculado usando las cifras de Holmes y no incluirá penalizaciones.



También estaba en disputa el 50% de la participación de Jackson en Sony/ATV Music Publishing, un catálogo que incluye 175 canciones de los Beatles; y sus intereses en otro catálogo que incluye canciones compuestas por él.



Un experto del IRS había dicho que los bienes combinados sumaban unos 320 millones de dólares. El juez señaló que, con las deudas de Jackson, el valor era sólo de 107 millones de dólares al momento de su muerte.



El fallo, que demoró años, resuelve una de las pocas disputas que quedaban sobre la herencia de Jackson casi 12 años después de su inesperada muerte el 25 de junio de 2009 por una dosis letal del anestésico propofol.



Otra se resolvió una semana antes cuando un juez desestimó una demanda presentada por el coreógrafo Wade Robson, uno de los dos hombres incluidos en el documental de 2019 “Leaving Neverland”, quien afirmaba que Jackson abusó sexualmente de él cuando era niño. Una demanda similar presentada por James Safechuck, el otro hombre en el documental, fue desestimada en octubre. El abogado de ambos dijo que las decisiones sientan un precedente peligroso para la protección de menores de edad y que planean apelar.

Ahora que las disputas legales parecen quedar atrás y los proyectos comienzan a reactivarse tras la pandemia, los herederos consideran que es un momento excelente para promover de nuevo el legado de Jackson.



“Estamos en un momento de cambio absoluto”, dijo Branca. “Creo que la gente se ha dado cuenta de que Michael era inocente de cualquier cargo y que no se pudo proteger. Tenemos una maravillosa obra de Broadway en camino, reabriremos pronto nuestro espectáculo de Cirque du Soleil y hay algunas sorpresas por venir”.



El juez destacó el gran éxito que han tenido los herederos desde la muerte de Jackson con esos espectáculos, una popular película de concierto y varias decisiones estratégicas para vender bienes.



Dijo que el IRS pareció tomar en cuenta esos éxitos en sus decisiones en lugar de considerar sólo las circunstancias al momento de su muerte, cuando todo era más sombrío tras varios años de popularidad en decadencia, mal manejo de su carrera y gastos descontrolados de Jackson.



Sin embargo, el juez se burló de la valoración inicial de la propiedad de la imagen y semejanza de Jackson en tan solo 2.000 dólares, y dijo que eso ponía a “una de las celebridades más famosas del mundo, el Rey del Pop, al precio de un Honda Civic con 20 años de uso rudo”.

