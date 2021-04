Enrique Guzmán reacciona entre lágrimas a acusaciones de abuso de Frida Sofía

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Enrique Guzmán, padre de la también cantante, Alejandra Guzmán, reaccionó ante las fuertes declaraciones de su nieta, quien lo acusa de haberla abusado desde los cinco años de edad.



Fue durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, que Frida Sofía describió a Enrique Guzmán como "un hombre muy asqueroso, muy abusivo", además dijo que siempre le daba miedo, pues "me hizo muchas cosas feas" y tras un corto silencio y con lágrimas cayendo por sus mejillas, finalmente reveló: "Me manoseó desde los cinco años".

"Soy un caballero"

Las acusaciones de la joven de 29 años causaron revuelo e indignación en una parte de la farándula y la sociedad y dudas en otra, pues algunos opinan que ella nunca ha tenido una relación estable con ningún integrante de su familia.



La respuesta del abuelo de Frida ante los hechos fue inmediata, en su cuenta de Twitter publicó: "Lo que Frida necesita es una ayuda psiquiátrica y ojalá la encuentre". YO SOY UN CABALLERO".

Más tarde, compareció con el programa Ventaneando, donde con un semblante triste y limpiándose algunas lágrimas, aseguró que oír esas cosas le duele, porque no las entiende, "¿cómo puede hablar así de mí?, si años antes me invitaba a Miami, pero hoy soy un degenerado que le metía mano a los cinco años..."



"Nunca la tuve sola en ningún lado. No sé tocar indebidamente a nadie, ni a mi mujer. Sí he cometido errores y los corrijo, pero encontrarme de repente con esto, con la nieta que más quiero, estimo y quiero… Ella siente que es verdad, que le falté al respeto, pero está ofendida por mí", continuó.



“En mi put… vida le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decírtelo de otra manera. No la he tocado nunca en mi vida, de la cintura, ni de la mano, ni darle un beso en un cachete. Nunca la he buscado con mis manos, la veo con mis ojos nada más. Juro por mis hijos, no soy capaz, no tengo manos para poder tocar a una niña y menos lascivamente”, aseguró el cantante, de 78 años.

