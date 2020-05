Silvia Pinal desmiente acusaciones de Frida Sofía hacia Alejandra Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La modelo mexicana Frida Sofía y su madre, la cantante Alejandra Guzmán, han protagonizado en los últimos días una fuerte discusión en donde ambas se acusan de agresiones físicas y consumo de drogas.



Ante el conflicto, la actriz Silvia Pinal tuvo que pronunciarse al respecto, luego de que por mucho tiempo decidiera permanecer al margen de todo.



"Han de ser cosas muy desagradables, no sé lo que esté haciendo Frida, pero qué pena, que no se vaya a meter en un enredijo así, porque su madre y su padre son para toda la vida" dijo Pinel, quien ha tenido que lidiar con el problema familiar y a la vez con una reciente cirugía de cadera.

Motivo de las peleas entre Frida y Alejandra

Todo comenzó cuando Frida Sofía reveló que su madre consumía drogas cuando ella estaba pequeña y bajo los efectos de las mismas la agredía físicamente.

Tras los señalamientos, Alejandra grabó un video en sus redes sociales asegurando que las declaraciones de su hija eran falsas e incluso aseguró que era Frida quien la había golpeado a pesar de ser su hija.



Este intercambio de acusaciones dio lugar a que la relación se crispara aún más y otros miembros de la familia comenzaran a tomar bandos.



Uno de ellos fue Enrique Guzmán, padre de Alejandra, quien dijo que su nieta "necesita tener éxito, pero no insultando a su madre. Que saque su talento, adelante y ya".



Bastante molesto por la situación, Enrique aseguró que Frida "nada más abre la boca para decir pendejadas y se las escucha mucha gente o le pagan dinero, a lo mejor es dinero lo que le están dando. Es una pendeja, la verdad. Lo que pasa es que es muy pendeja y no es un insulto, es un reconocimiento a su mentalidad".



Ante eso, su nieta se defendió acusándolo de "morboso", pues asegura que él se ha referido a sus partes íntimas de forma perturbadora en algunas ocasiones.

Hasta el momento, Frida Sofía solo ha obtenido el respaldo de su tía Beatriz Pasquel, quien asegura que Frida sufrió mucho siendo niña y que a ella le causa mucho dolor saber lo que sufrió durante su infancia y adolescencia.

