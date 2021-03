Fans rechazan al nuevo Capitán América que aparece en la serie Falcon y el Soldado del Invierno  

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Pese a que la nueva serie de Falcon y el Soldado del Invierno ha recibido buenas críticas, el nuevo Capitán América es rechazada por los fans y han hecho tendencia el hastag ‘#NotMyCap’, que es español quiere decir no "No es mi capitán".



El pasado viernes se estrenó el primer capítulo de esta serie que tiende a ser una de las más populares en el mundo.



LEA TAMBIÉN: La lujosa dentadura que estrenó Kim Kardashian escandaliza a sus fans



A pesar de que sólo se ha estrenado un capítulo, eso fue suficiente para que Wyatt Russell, quien interpreta al Capitán América, reciba el rechazo del público.



John F. Walker es a quien el gobierno eligió para sustituir al Capitán América, interpretado en la serie por Wyatt Russell. Walker llegó al mundo de los cómics en el número 323 de Capitán América y también es conocido como superpatriota o U.S. Agent.



VEA: Renuncia la "Barbie policía" hondureña y dedica emotivo mensaje



Pero ¿por qué si Cap le cedió el honor a Sam, el gobierno decidió darle el traje a alguien más?



Durante una entrevista con TV Line, Malcolm Spellman, creador de la serie, aseguró que necesitaba darle ese toque de realidad a la historia.



Según sus palabras, era evidente que Sam dudara de ser digno de portar el escudo ante la sociedad “siendo un hombre negro [en Estados Unidos], él sabe cómo lo ven y la energía que eso podría generar”.



De hecho, su decisión de darle el escudo al gobierno y sus dudas sobre sí mismo son los elementos clave para el desarrollo del personaje en esta nueva fase del MCU.



ADEMÁS: ¿Dónde y a qué hora ver La Liga de la Justicia de Zack Snyder?