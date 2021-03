Justin Bieber y The Weeknd no asistirán a los Grammy por falta de transparencia en las nominaciones

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- ¿Justin Bieber y The Weeknd rechazan los premios Grammy? Ambos artistas del ámbito pop a través de Twitter anunciaron que no se presentarán a los premios de música más importante que se realiza en Estados Unidos por supuesta falta de transparencia en las nominaciones.



El primero que se negó a presentarse a los Grammy fue The Weeknd, ya que desde noviembre de 2020, mes cuando salió la lista, se le informó que no fue nominado en ninguna categoría a pesar de lanzar la primera canción en pasar un año completo en el Top 10 de Billboard y actuar en el Super Bowl.

The Weeknd acusa a los Premios Grammy por falta de transparencia en las nominaciones. Foto: AP

The Weeknd en su cuenta de Instagram y Twitter acusó a los Grammy de corruptos. "Los Grammy siguen siendo corruptos. Me debes a mí, a mis fans ya la industria transparencia ..."



De esta misma manera Justin Bieber se suma a no asistir a la entrega de premios, a pesar de estar nominado a cuatro categorías. El artista canadiense criticó a la Academia de la Grabación por nominar su álbum “Changes” en la categoría Pop en lugar en la categoría de R&B en la que se clasificó el álbum.



Cuando salieron las nominaciones al Grammy, Justin, en un tuit criticó a la Academia de Grabación y aclaró que no era un desagradecido por las nominaciones, sin embargo, estaba molesto por la categoría que le dieron a su álbum, y por esta razón, no se presentará en los Grammy 2021.

A pesar que Justin Bieber tiene cuatro nominaciones afirmó que no se presentará en el evento. Foto: AP









Justin Bieber está nominado a Mejor interpretación por en pop en solitario por su tema “Yummy”, Mejor interpretación de grupo pop por “Intentions”, Mejor álbum vocal pop por “Cambios” y Mejor interpretación grupal por su canción con Dan + Shay “10,000 Hours”.